Futbolistas cubanos aprovechan la CONCACAF para escapar

La buena racha que acompaña al jonronero cubano Jorge Soler ha venido acompañada de un mejor pensamiento a la hora de enfrentar a los lanzadores a su paso, y no exclusivamente a su talento natural. Así lo explicó al periodista de El Nuevo Herald (ENH), Jorge Ebro.

Soler, de 27 años de edad, acaba de robarse el trono de toleteros para los Reales de Kansas City en una temporada, -antes en poder de Mike Moustakas con 38. Ahora con 40 vuelacercas se metió en el selecto grupo de cubanos que han llegado esa cifra redonda y se codea con Tany Pérez (40), José Canseco (42, 44 y 46) y Rafael Palmeiro (47, 47, 43 y 43).

Este viernes ENH publicó una entrevista en la que exjardinero del equipo Industriales se refirió a la posibilidad de llegar al medio centenar de jonrones; “es bien difícil”, sopesó.

Después de tres años continuos aquejado por las lesiones, Soler ve apartarse el fantasma del quirófano o los días de obligado reposo.

“Este año tengo esa bendición de poder seguir jugando, y en verdad estoy viendo la temporada de otra manera. Estoy viendo el fruto de lo que es ver una temporada [completa]”, celebró.

En cuanto a los ajustes que ha tenido que hacer para lograr mejor contacto con la bola, y con ello alcanzar una mayor productividad como jugador, sentenció: “Es tratar de ser más paciente, aunque es más difícil, porque ellos (los pitchers) están tirando las pelotas que vienen por la zona de strike y caen bolas. Es difícil reconocer los pitcheos, pero hay que tratar… y además, en las malas situaciones que te pone el juego de pelota, que tú sabes que no te van a tirar nada cerca. Uno también tiene que ser más inteligente”.

Soler dijo que la verdadera satisfacción que ha tenido en su carrera es él y su familia. En referencia a los comentarios de la fanaticada por sus irregulares temporadas anteriores, aseveró: “Eso no me da ni frío ni calor”.

“Mi familia sabe que yo he trabajado duro, no es que esté trabajando más que antes, no, eso es mentira. Yo he trabajado siempre duro y ahora es que se me están dando las cosas”, se congratuló.

Desde que ingresó a la Gran Carpa en 2014 con los Cachorros de Chicago, hasta la actualidad con los Reales, han pasado seis temporadas… ya no es un niño, le provoca el comentarista, a lo que contesta: “Yo mismo he visto los videos de atrás y pensado en la manera en que yo pensaba en esos tiempos, y no tiene nada que ver”.

Del periodo del debut, calcula: “En aquel momento no sabía lo que yo hacía, todo era a base de talento y talento. Ya yo sé que es talento, pero es mental también. Esto aquí es muy, muy mental”, concluyó.

[Con entrevista de Jorge Ebro, El Nuevo Herald]