Funcionarios del MINREX amenazan a corresponsal de EFE en Cuba; periodistas y activistas siguen vigilados

Altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) amenazaron este jueves a la corresponsal de la agencia española de noticias EFE en La Habana, Lorena Cantó, luego de que publicara en Twitter que agentes de la Seguridad del Estado vigilaban las casas e impedían la salida a periodistas independientes.

"Periodistas independientes de Cuba denuncian que, una vez más, las autoridades les impiden salir de su casa. No les ofrecen ninguna justificación, cosa que no me extraña, porque se trata de una persecución imposible de justificar. Las historias son de quienes las cuentan", escribió Cantó en la red social.

Su tuit generó reacciones inmediatas de dos diplomáticos de alto rango, que cuestionaron que Cantó usara el término "periodistas independientes" y la acusaron de "hacer política interna".

"A que llamas "periodistas independientes"??? @lorenacantoEFE tu tuit es sin dudas es activismo politico, lo q no le corresponde a EFE", comentó Alberto González Casals, dierector del Centro de Prensa Internacional.

Más agresivo resultó el comentario de Juan Antonio Fernández Palacios (@JuantonioFdez), subdirector de la Dirección General de Prensa, Comunicación e Imagen del MINREX.

"Lorena. Lo d "independientes" me ofrece dudas. Es más, No lo creo. De lo otro [que] dices, ya hablaremos porque tampoco me parece ni creo sea la función d una corresponsal hacer política interna. Las historias No son de quienes se las inventan", señaló el funcionario.

El activista cubano Félix Llerena, residente en Estados Unidos, respondió a González Casals: "Mire, usted no sabe ni lo que es prensa, ni lo que es periodismo!! No vengas ahora a intimidar a una corresponsal porque no les conviene!! Así que a ella y a cualquier otro corresponsal que quiera decir la realidad de Cuba QUE LO HAGAN. Eso le corresponde a @EFEnoticias y a todos!".

Aun se desconoce el motivo por el cual viviendas de activistas, periodistas y artistas independientes en La Habana se encuentran vigiladas desde el jueves por efectivos policiales.

"Tienen un mal chivato, o tienen un mal presentimiento"

La periodista independiente Camila Acosta fue detenida este viernes alrededor de las 11:00 de la mañana, en el Parque Central, en La Habana. Acosta logró publicar un video en Facebook en el momento de su arresto.

"Me están deteniendo ahora mismo. ¡No me quitén el teléfono!", se escucha decir a la periodista mientras forcejea con las agentes que procedieron a su arresto.

La periodista Iliana Hernández, colaboradora de la publicación digital Cibercuba, posteó este viernes en su Facebook un video de dos agentes en las inmediaciones de su casa en Cojímar, y denunció que el rapero Maykel Osorbo también era vigilado.

Hernández dijo a Radio Martí que no sabe cuál es el motivo de la vigilancia. "Ayer en mi directa mucha gente decía que Raúl [Castro] había estirado la pata [fallecido]. La verdad es que no entendemos por qué la vigilancia", recalcó.

La activista sospecha que los operativos de la Seguridad del Estado tienen relación con el Decreto Ley 370, y las amenazas de prisión a quienes no han pagado las multas impuestas. En otra directa en Facebook Hernández convocó a protestas contra esta acción represiva del gobierno. "No vamos a permitir que ni un solo cubano vaya a prisión por el Decreto 370", afirmó.

"O tienen un mal chivato, o tienen un mal presentimiento", concluyó Hernández.

Otra de las vigiladas, la periodista de 14ymedio Luz Escobar, escribió en su Facebook que los agentes policiales se habían retirado de su edificio en horas de la tarde del jueves.

Mientras, el artista Luis Manuel Otero Alcántara reportó que este viernes seguía vigilado, y que había sido arrestado el activista y comunicador Esteban Rodríguez.

Durante la redacción de esta nota fue liberada la artista plástica y activista Tania Bruguera, quien escribió en su página de Facebook:



"La experiencia más rara que he tenido con la Seguridad del Estado ha sido hoy. Me metieron en un carro de policía mientras preguntaba cuál era el motivo. Después de media hora el seguroso le dice al policía que me lleve a mi casa, que yo le daría las indicaciones. De pronto yo dirigiendo al policía, el seguroso como avergonzado ....el claro escenario de los que están en el poder viendo fantasmas por todos lados".

La abogada Laritza Diversent, residente en Estados Unidos, dijo que en ocasiones estos operativos conllevan a una detención arbitraria, y en otras buscan "infundir el miedo en las víctimas, sus familiares o sus amistades".

Diversent explicó en una directa cómo se desarrollan estas acciones represivas del régimen de La Habana:

(Incluye reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)