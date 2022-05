Funcionaria de Cuba ante ONU niega obligatoriedad del Servicio Militar (VIDEO)

La declaración de una funcionaria cubana sobre la voluntariedad del Servicio Militar en Cuba omite elementos que, en realidad, lo hacen obligatorio en la isla, señaló desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.

Esto fue lo que dijo en Ginebra, ante el Comité de la ONU de los Derechos del Niño, Yisel González García, segunda secretaria de la Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba: “Es clara nuestra ley de Defensa Nacional cuando refiere tres premisas fundamentales, la primera, que los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen, y lo expresen manifiestamente, pueden incorporarse de manera voluntaria al Servicio Militar”.

Sin embargo, lo que no explicó la funcionaria es que los jóvenes, cuando terminan la enseñanza media y son aceptados para cursar una carrera universitaria, deben pasar previamente un año de Servicio Militar.

“Lo primero que le pasa es que no entra en la Universidad porque, cuando él se presente en la Facultad que le dio la carrera, le dicen ¿qué tú haces aquí?, tú no puedes estar aquí. Tú tienes que ir al servicio, así es que él pierde la carrera. No lo aceptan en la Universidad”, explicó el jefe de Redacción del diario 14ymedio.

Algo que la funcionaria cubana no explicó ante el comité de ONU, es que todo joven a los 16 años tiene, obligatoriamente que inscribirse en el comité militar de su zona.

“Un joven que tenga que presentarse y no se presenta, está cometiendo un delito; un delito que puede ser pagado con prisión, es decir: es negarse a cumplir con los deberes de la defensa”, apuntó el periodista.

Escobar precisó que actualmente en Cuba, de manera ocasional, debido al descalabro económico que también se siente en las unidades militares, hay casos de jóvenes que no son llamados a cumplir el servicio militar activo.

“Ocurre que, con frecuencia en estos últimos años, las Fuerzas Armadas han reducido notoriamente la cantidad de personas que reclutan y, como sabe que tiene una fuente de jóvenes calificados, que tienen la intención de tener una conducta correcta, porque están esperando una carrera universitaria, esa fuente de jóvenes garantiza una tropa tranquila, una tropa no conflictiva”, dijo Escobar.

La otra declaración de la funcionaria cubana que ha desatado la controversia fue: “Lo primero que debo trasladar a este comité, es la certeza de que, en Cuba, no se reclutan ni se reclutarán niños”.

Respecto a esta afirmación, Reinaldo Escobar estima que “se está refiriendo a una edad que es la edad de 16 años que, en Cuba, de manera legal, se convierte en la edad frontera entre la niñez y ‘la no niñez’, que no digamos adolescencia y, lo cierto es que no se llama al servicio militar a ningún ciudadano cubano que tenga menos de 16 años.

En resumen, inscribirse para el servicio militar en Cuba, es obligatorio a los 16 años, es obligatorio también para acceder a carreras universitarias y actualmente el llamado a servir o no, está en manos de las autoridades militares, pero no depende del joven.