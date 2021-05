Freedom House: Autoridades en Cuba deben liberar inmediatamente a Otero Alcántara

En respuesta a la detención arbitraria, posterior confinamiento forzado y hospitalización ilegal de Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital "Calixto García", a manos de funcionarios de la Seguridad del Estado cubano el 2 de mayo de 2021, Freedom House emitió la siguiente declaración:

“El gobierno cubano debe liberar de inmediato a Luis Manuel Otero Alcántara sin condiciones”, dijo Gerardo Berthin, director para América Latina y el Caribe de Freedom House.

“Otero Alcántara ha sido privado de su libertad únicamente por expresar pacíficamente sus ideales políticos. Esta detención arbitraria es ilegal bajo la ley cubana, y el Estado cubano está incumpliendo los estándares internacionales del debido proceso. Otero Alcántara debería tener derecho a tomar sus propias decisiones médicas. Su familia y amigos también deben tener derecho a visitarlo mientras esté detenido por el Estado en el hospital”, agregó.

“Estamos muy preocupados por la continua escalada de violencia contra los defensores de los derechos humanos en Cuba. El gobierno cubano, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, debe garantizar los derechos de libertad de expresión y asociación, y no intentar socavarlos,” concluyó Berthin.

Como antecedentes Freedom House cita:

Reportes de prensa indican que, durante la madrugada del 2 de mayo de 2021, la Seguridad del Estado cubana de Cuba ingresó a la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara, sede del Movimiento San Isidro (MSI), donde él permanecía en huelga de hambre y sed durante 8 días. El artista protestaba pacíficamente por la confiscación ilegal de sus obras de arte, robadas de su domicilio por los agentes de seguridad del Estado, así como por las constantes detenciones y vigilancia permanente a las que ha sido sometido durante el último año. Funcionarios de Seguridad del Estado trasladaron a Otero Alcántara al Hospital Universitario “General Calixto García” de La Habana, donde se encuentra recluido contra su voluntad, sin acceso a comunicaciones, bajo estricto confinamiento policial y recibiendo tratamiento médico forzoso no verificado por familiares o amigos.

El 6 de mayo de 2021, el Tribunal Popular de La Habana rechazó una solicitud de Habeas Corpus presentada a favor del artista, alegando que el mismo no había sido procesado penalmente.

El 21 de mayo de 2021, Amnistía Internacional reconoció a Luis Manuel Otero Alcántara como “preso de conciencia” y exigió su liberación inmediata.

Durante su anterior encarcelamiento el 24 de abril, Otero Alcántara fue recluido en una celda junto a criminales violentos, quienes durante 8 horas amenazaron físicamente al artista. Tras su liberación, Otero Alcántara afirmó que el Estado cubano utilizó esta táctica para “quebrar [mi] voluntad como ser humano consciente.”

El 9 de abril de 2021, Freedom House y otras siete organizaciones internacionales llamaron la atención sobre graves violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla. El comunicado pidió el cese inmediato de las agresiones físicas contra Otero Alcántara y otros miembros del MSI, además de las detenciones continuas y sistemáticas de corta duración que realiza la Seguridad del Estado cubana contra artistas, periodistas y disidentes.

En noviembre de 2020, Otero Alcántara lideró una huelga de hambre que involucró a una decena de otros activistas del MSI en La Habana y que terminó con una violenta intervención de la policía local. Desde entonces, la hostilidad contra estos activistas no ha cesado. Las detenciones arbitrarias a corto plazo se han utilizado de manera desproporcionada, utilizando la violencia física y el abuso mental como tácticas para silenciar la disidencia.

Cuba está calificada como No Libre en el informe Libertad en el Mundo 2021 (Freedom in the World), y No Libre en Libertad en Internet 2020 (Freedom on the Net).