Fraude, farsa, show, así califican el referendo de Díaz-Canel

Opositores, periodistas y activistas coinciden en calificar el referendo para

ratificar la nueva Constitución de Cuba como un proceso fraudulento, cargado de acoso policial, intolerancia y trampase irregularidades.

La abogada, Laritza Diversent, del Centro Cubalex, ha monitoreado el proceso llevado a cabo el domingo donde detectó numerosas irregularidades.

Defensores de derechos humanos en Cuba han reportado operativos de vigilancia y seguimiento por parte de las autoridades, amenazas y detenciones arbitrarias para evitar que ejerzan su derecho al voto y la observación electoral. No hay forma de controlar el material electoral, es decir, se desconocen cuántas boletas mandó a imprimir la Comisión electoral, cuántas entregaron en los colegios electorales. No están foliadas por tanto existe la posibilidad de que sean utilizadas de forma fraudulenta después del cierre de las votaciones. Circulan fotos de electores mientras ejercen su derecho al voto y se ha podido comprobar que las casillas de votación no garantizan que los electores emitan de forma secreta el voto. Las mesas electorales colocan lápices para que los electores. Esto propicia el fraude electoral. Según en caso de que el elector advierte que ha marcado erróneamente una boleta, recibe otra, previa devolución de la anterior, la que se invalida. La lógica indica que es obligatorio marcar con tinta indeleble.

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, ha insistido en denunciar la represión contra los ciudadanos que mostraron su rechazo al proceso, antes y durante la votación.

Para Ferrer todo ha sido un como un gran fraude apuntalado por el terrorismo de Estado.

“La tiranía consumó en un ambiente de terrorismo de estado, su gran fraude. Detenciones violentas, asaltos, robos, cercos policiales, intimidación, violaciones del derecho al voto, de todo, y por último falsificación de los datos”.

La primeras cifras oficiales, divulgadas en la tarde del lunes, aseguraban que 7,5 millones de personas, acudieron a las urnasm ubicadas en 24.297 colegios electorales.

En uno de estos recintos la periodista Yoani Sánchez, directora del periódico 14ymedio, denunció que fue reprimida con un acto de repudio en donde llegaron a lanzarle un huevo.

“Nada más que terminó el escrutinio, con 400 votos para el Sí, 25 al No y 4 boletas en blanco, una mujer se paró a escasos centímetros de mi oído y gritó con toda la fuerza “Viva la Revolución”. Allí se detonó el verdadero acto de repudio, una coreografía que conozco tan bien que anticipé con certeza.Me negué a firmar el acta como observadora porque durante todo el tiempo que estuve allí me sentí acosada, amenazada y no respetada en mi derecho de presenciar el escrutinio. Percibí que querían hacerme pagar caro el haberme atrevido a asistir. Salí del local, con una veintena de personas que gritaban tras mis espaldas. Las consignas se repetían, daban vivas al proceso, me acusaban de no querer a mi patria y un grupo de niños se sumó a la algarabía sin saber muy bien por qué estaban allí. Una mujer vestida de blanco, practicante de la santería, fue confundida con una Dama de Blanco y también recibió algunos insultos”, relató Sánchez.

Los cubanos residentes en la isla -a partir de los 16 años- estaban llamados a responder "sí" o "no" a la nueva propuesta de Constitución, que tras someterse a un debate popular fue aprobada en diciembre por el Parlamento unicameral cubano.



El borrador final de la nueva Constitución no contiene cambios en el sistema

político, mantiene al PCC como "fuerza dirigente superior de la sociedad" y ratifica el comunismo como aspiración, pese a que ese término se había eliminado en el primer borrador de la reforma.

El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca publicó en Facebook la reacción de un funcionario del colegio electoral cuando intentó indagar sobre los resultados.

El opositor Antonio Rodiles, quien ha sido un fuerte partidario de no participar en este proceso, insistió desde su cuenta de Twitter en la inutilidad de participar en un proceso electoral convocado por un sistema fraudulento:

“En unas horas el régimen publicará los números del circo de Birán. Siento pena ajena por quienes fueron al show. Buscar detalles para alegar fraude es ridículo. El castrismo, esa mole decrépita y apestosa, es el principal y rotundo fraude. Ya basta de jugar y respetemonos”.

El opositor alertó que el principal fraude son "las seis décadas de asesinatos, violaciones y abusos, incluso exportados a otras naciones".