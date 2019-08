Frank Guiller, el cubano que retrata a los judíos en Union City

El fotógrafo cubano Frank Guiller se ha enfrascado casi tres años intentando atrapar la imagen de los judíos que encuentra a su paso por Brooklyn, Union City y toda Nueva Jersey.

Parece que Guiller se ha hecho de un botín. Ahora Rialta Ediciones ha metido casi un centenar de esas fotos en el libro The Jews, con acercamiento introductorio del ensayista Carlos A. Aguilera.

El libro viene antecedido de la muestra personal "Revelaciones de identidad", que en 2018 expusiera en el William V. Musto Museum, de Union City.

Guiller nació en La Habana de 1959. Allí estudió en la conocida escuela de Artes Plásticas de San Alejandro y en 1988 emigró a Estados Unidos, donde ha desarrollado el grueso de su obra fotográfica.

Llama la atención que este artista se ha apartado del eje temático víctima-victimario para hacer un retrato de los judíos “Usando más la imagen como un medio en el cual continuamente se ve al hombre religioso como un hombre común…”, tal como explica en las notas a la presente edición.

En entrevista con Radio Televisión Martí Guiller explicó sus motivaciones, parte del proceso de creación y los resultados de haber emprendido un camino hacia “el documento”, que lo llevan también a sus orígenes; él es de ascendencia judía.

“Me llamó la atención la comunidad de aquí de New Jersey y de New York, y entonces empecé a fotografiarlos, y quedó la idea ésta, que me tomó casi tres años hacerla”, refiere.

En formato digital, y con la aplicación de filtros para balancear el color por la diferencia en el uso de dos cámaras, las fotografías de Guiller dejan ver a judíos en la calle: hablando por teléfono, viniendo de los comercios y las sinagogas, en sus pláticas habituales o en grupo, sosteniendo una plática venida sabe Dios de qué meandros de la vida.

“Se ha tratado ese tema muy cerca del sufrimiento humano, pero yo quise verlo de otra manera, no en el plano del sufrimiento, sino ver al hombre religioso cómo se integra a la sociedad y desmitificar un poco esa parte que uno tiene de la religión hebrea”, señaló.

En las palabras al libro, el poeta, editor y ensayista Carlos Aguilera se aventura en la intimidad lograda por Guiller, que, asegura, “La capta en una zona que sólo puede ser pensada como espectro”.

Para Aguilera hay un lugar más allá de lo puramente visible o lo cotidiano, las imágenes de Guiller giran “Alrededor del yo”.

En un reciente ensayo para Rialta el escritor Gerardo Fernández Fe hace un parangón entre Guiller, que “todas las mañanas cruza el charco con la misma avidez del coyote que se adentra en el villorrio” hacia New York y aquellos que se juegan la vida por alcanzar la presa que se le atraviese en el camino.

La Nueva York plagada de lugares comunes para el ojo no entrenado gana con Frank Guiller: “(…) al hacernos saber que la suya sigue siendo una ciudad ad-mirable más allá de las guías turísticas, plagada de recovecos, de zonas de ensueño y de personajes que sintetizan historia y emoción”.

En la nota introductoria al libro, el mismo Guiller –que la titula “Reflejos y reflexión sobre el estudio de la serie The Jews para mi amigo Carlos A. Aguilera”- explica parte de la elaboración:

“(…) En la mayoría de los casos he usado dos cámaras y por lo tanto he necesitado filtrar la coloración para mantener la unidad plástica y que se pueda llegar en ambos casos a, por así decir, los mismos valores cromáticos. Para eso usé en posproducción un filtro llamado Cross Processing. Sin entrar mucho en el aspecto tecnológico te diré que este filtro toma su nombre del intercambio que hace de los químicos de colores por los de blanco y negro, y como evidentemente no se trata de una película sino de una obra completamente digital la similitud es muy cercana y el resultado muy parecido, por lo que a mí me vino muy bien para «envolver» el color...”.

“Sin que llegara a ser un documento exactamente documental, traté de dar un documento menos personal, más amplio sobre el hombre religioso”, explica.

El libro cuenta con pocos retratos en los usos conscientes de la presencia del fotógrafo. “Es difícil tirarles fotos porque a ellos no les gusta”, añade Guiller.

The Jews. Frank Guiller (Rialta Ediciones, 2019). Serie FluXus, coordinada y con introducción de Carlos A. Aguilera.