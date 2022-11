Fracasa estrategia estatal de tope de precios a cuentapropistas: fue "una cacería de brujas"

Las autoridades cubanas han fracasado en su intento de topar los precios de los alimentos que venden los cuentapropistas debido a la incapacidad del sector estatal para producir los artículos de la canasta básica, dijeron cuentapropistas entrevistados este lunes por Radio Televisión Martí.



Desde inicios de noviembre, las autoridades cubanas emprendieron una campaña para topar los precios de los productos agrícolas y alimentos que venden los cuentapropistas, sin embargo, el desabastecimiento del mercado estatal ha provocado que sean estos vendedores privados la única alternativa que tiene la mayoría de la población para alimentarse.



Desde Santa Clara, Yoel Espinosa Medrano, operador de una cafetería, afirmó que el gobierno es el responsable de los altos precios de los alimentos.



“El gobierno cubano ha tratado de imponer su voluntad y someter a los productores privados con el garrote en la mano: la imposición de multas, persecución, decomiso, incluso hasta con prisión. En Cuba la producción socialista es un fracaso total”, aseguró el emprendedor.

En Santiago de Cuba, el diario estatal Sierra Maestra reconoció que el gobierno fracasó en su intento de topar los precios.



“Ellos no tienen cómo suministrar los alimentos al pueblo, hoy la población de la ciudad de Santiago de Cuba se abastece de todos los cuentapropistas, quienes llevan el alimento hacia su barrios y casas”, explicó desde allí el cuentapropista Eldris González Pozo.



Vladimir Martín Castellanos, que cerró su puesto de viandas en Puerto Padre, Las Tunas, debido al acoso de estos inspectores, nos dijo.



“Si ellos continúan con la represión de los inspectores, al final el gobierno no tiene forma de garantizar los alimentos que provee el particular, y traerá como consecuencia en cualquier momento una salida masiva de la población a las calles”, opinó Vladimir.

Pedro Acosta, trabajador privado y quien fuera dueño de una paladar en La Habana, señaló que “las autoridades tienen que acudir nuevamente a los productores independientes para que resuelvan parcialmente la alimentación en el país”.



En la ciudad de Sancti Spíritus ya han dado marcha atrás las autoridades con el tope de precios, advirtió el periodista independiente Adriano Castañeda.



“Había sido una cacería de brujas en contra de todos los vendedores de alimentos, y ahora el gobierno local decidió, un poco de forma encubierta, desistir de presionar a los vendedores particulares de productos alimenticios”, dijo el comunicador.

William Tamayo vive en el municipio de Banes, en Holguín, donde los pobladores enfrentan una situación similar.



“Nosotros siempre hemos vivido de ese mercado, no obstante que sea alto el precio de los productos. Gracias a ellos vivimos; el día que estas personas se alejen de nosotros, nos moriremos de hambre”, advirtió.



Mientras, el economista y académico Elías Amor Bravo, concluyó que el responsable de la subida de precios es el propio Estado, al no diversificar la economía.



“Con libreta de racionamiento, con mercados controlados y con la presencia de acopio no puede funcionar una economía, por lo tanto, el culpable de que en Cuba aparezcan revendedores y especuladores es el régimen comunista”, aseguró el experto.