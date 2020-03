Foro analiza continua influencia de Cuba en el Hemisferio Occidental

La subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Carrie Filipetti, dijo en un foro sobre Cuba este martes en el Centro William J. Perry para Estudios de Defensa Hemisférica que la "maligna interferencia cubana" a nivel internacional causa sufrimiento a los que viven en la isla y a millones de personas en el continente americano.

"Sirve esencialmente como un cáncer que está infectando al resto del hemisferio con violencia y totalitarismo", opinó la funcionaria.

Filipetti dijo que todos conocen como la mala administración y manipulación económica del régimen ha traído sufrimiento al pueblo cubano, pero que en los últimos años han observado una completa reactivación y reintegración con el hemisferio occidental para tratar de exportar su estilo de socialismo a otras naciones.

"Nosotros en la administración Trump no sólo vemos a Cuba y Venezuela como países vinculados, sino que los vemos como esencialmente lo mismo. Hemos visto cómo los servicios de seguridad e inteligencia provistos por el gobierno cubano han ayudado a Nicolás Maduro a permanecer en el poder a pesar de la oposición del pueblo venezolano", señaló Filipetti.

La subsecretaria adjunta expresó que Maduro mismo dijo recientemente que el embajador cubano en Venezuela es prácticamente miembro del Consejo de Ministros, y que hay unos 25 mil cubanos trabajando en Venezuela. Añadió que Maduro es un agente de facto del régimen de Castro.

En el foro sobre Cuba en el Centro William J. Perry para Estudios de Defensa Hemisférica se discutió cómo Cuba ha ganado influencia en Venezuela y otros países del continente.

La jornada comenzó con una presentación del profesor Brian Latell, de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de la Florida, quien dijo que no se debía subestimar a los servicios de inteligencia cubanos.

“Sus servicios de inteligencia puede que sean un poco menos eficaces que antes… porque lo dirigen burócratas. Así que sus habilidades pueden estar algo disminuidas pero, en términos de los recursos disponibles para ellos, pueden obtener lo que quieran, y sus oficiales son tan buenos como los oficiales de inteligencia en cualquier lugar”, opinó Latell.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco Gil, dijo que la alianza entre Cuba y Venezuela es una de beneficio mutuo.

"La colusión entre Venezuela y Cuba, que algunos de nosotros llamamos Cubazuela, es el surgimiento de un negocio criminal que pasó de formas transparentes de economía a una economía más ilícita y esto ha creado un tipo diferente de alianzas. Dice que no es que Castro no tuviera alianzas con las FARC, el ELN o terroristas en el Medio Oriente… Ahora lo que estaban buscando es cómo hacer una alianza que sería de beneficio mutuo cuando no tienen una superpotencia para proporcionar protección nuclear, armas de destrucción masiva o recursos infinitos", opinó Blanco Gil.

También estuvo presente en el foro Ricardo Zúñiga, ex asesor del presidente Barack Obama para asuntos de las Américas y ahora investigador del programa sobre las Américas del Centro Woodrow Wilson.