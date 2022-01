Fiscal cubana integra base de datos de represores

No media source currently available

El Día de Reyes, una fecha celebrada en muchos lugares del mundo, en Cuba pasó al olvido, aseguraron desde la isla varias madres del barrio La Rosa, en la provincia de Guantánamo, que compartieron con Martí Noticias la frustración de no poder proveer juguetes para sus hijos en este día tan especial.

"Se ha perdido la tradición porque ya los niños no saben ni lo que es un juguete, ni lo que es un parque, ni lo que es un helado, ni nada de eso, nosotros no sabemos con qué podemos estimular un niño ese día, porque antes tú ibas y en cualquier lugar encontrabas un juguete, caro, barato, como fuese, para estimular un niño, pero ya los niños de hoy en día no tienen como estimularse”, declaró Yudelaisy Méndez González.

"Hoy día seis ni mi niña se acordaba que hoy era día de los Reyes Magos; hemos perdido un poco esa tradición porque tú sabes lo que estamos pasando", dijo Clara Díaz Romero.

Para Yudenia Riguar Díaz, madre de tres niños, se trata de una tradición muy bonita que es la isla es imposible mantener por la falta de juguetes: "Nosotros los padres le ponemos juguetes a los niños, pero en este momento no se está haciendo eso porque no hay juguetes (...) no he visto en ninguna tienda, ningún tipo de juguete, nada, yo no veo juguetes por ningún lado”.

Adela Barrios Maleta afirma que el problema está en los altos precios: "Las cosas están muy caras y algunas aparecen por MLC. No todo el mundo lo puede comprar y gracias a los particulares, algo le pueden sacar de ahí los padres para poder regalarle a sus hijos”.

Yudelaisy Méndez González también da fe del aumento de precios: "Tú vas hoy y una tienda estatal es particular y tú vas y un juguete que valía un peso, ya te vale veinte pesos, los juguetes que valían cincuenta, te valen cien, los niños no tienen un carro, un juguetico que puedan divertirse, no tienen nada; la tradición se ha perdido en todo los sentidos”

Yuderlais Barrientos Matos Bueno dice que la única vía para encontrar entretenimiento para los pequeños se reduce a las tiendas en divisas por MLC "o por la izquierda comprarlo en la calle a un precio donde toda la gente no puede llegar”.