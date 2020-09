FINCIMEX denuncia supuesto fraude con envío de dólares a tarjetas AIS

La empresa que controla la entrada de remesas en Cuba FINCIMEX, brazo financiero de CIMEX bajo control del conglomerado militar GAESA, denunció el sábado un presunto fraude desde Estados Unidos con el envío de divisas a las tarjetas AIS.

"ALERTA: Estimados clientes, con el objetivo de beneficiarse del buen posicionamiento del sitio aisremesascuba.com desde EUA han adquirido un dominio llamado aisremesacuba.com, fijarse que utiliza la remesa en singular. Este dominio no tiene relación con fincimex y pudiera poner en riesgo la integralidad de los datos del cliente", dijo la entidad en su cuenta oficial de Facebook.

AIS (American International Services) es una compañía manejada por los militares cubanos mediante CIMEX-Panamá que permite el envío de divisas para la compra en las tiendas en dólares en Cuba, pero solo permite extracciones en cajeros automáticos en CUC y CUP.

Usuarios de airemesascuba.com, la plataforma que opera con FINCIMEX, se quejaron en Facebook que sus intentos de enviar dinero a Cuba desde agosto no han funcionado.

"Tengo una cuenta con aisremesas de Cuba donde hice varios envíos a mi familia en Cuba, desde el mes de agosto estaba intentando enviar y me fue imposible, envié varios correos y ni una sola respuesta (...)", comentó Petunia Flor.

Carlos Ramos, otro cliente en dificultades con su cuenta AIS, reclamó: "Hice todo el procedimiento para sacarle la tarjeta a mi hermano en La Habana, y cuando agrego a otro hermano me la bloquean. Les escribí solicitando el PIN y me mandaron una respuesta que debía volver hacer la declaración jurada y firmarla. Lo hice y la envié, y hace 1 mes y medio, y aún no recibo ni respuesta y ni PIN".

Ramos dijo estar decepcionado con esta forma de enviar dinero a sus familiares en Cuba. "Si dentro de 1 mes no recibo respuesta recomendaré que nadie la utilice, pues no hay donde quejarse ni reclamar", advirtió.

El post de FINCIMEX en Facebook estaba lleno de comentarios similares con quejas o dudas de cómo opera el servicio de envío de divisas a la isla.

El pasado 17 de agosto, FINCIMEX detuvo el procesamiento de nuevas solicitudes de tarjetas AIS por un sobregiro en la demanda que -señaló entonces la empresa- no se correspondía con su capacidad de importación para la venta de productos en las tiendas en dólares. El servicio, restablecido la semana pasada, procesa ahora 150 solicitudes diarias, según reportó la entidad.

La financiera de CIMEX fue incluida en junio en la Lista de Restricciones para Cuba con el objetivo de frenar el flujo de dinero en efectivo hacia las arcas de los militares cubanos, señaló el secretario de Estado Mike Pompeo.

FINCIMEX es el agente principal de la empresa de transferencia de remesas Western Union en Cuba, con oficinas en las 16 provincias y los 168 municipios del país.