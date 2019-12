Festival Vista de Miami: cultura de libertad para Cuba

Rescatar, estimular y difundir la creación libre en Cuba son propósitos cardinales del Festival de Arte y Literatura VISTA, cuya XI edición se celebra este fin de semana en el American Museum of the Cuban Diaspora, en Miami, con la participación de decenas de escritores, artistas, académicos, editores y promotores culturales que residen fuera y dentro de la isla.

En la inauguración, la tarde de este sábado, Mara Tekach, Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, reiteró el compromiso de su gobierno con la defensa de los derechos y las libertades en Cuba.

Mara Tekach: contra la censura en Cuba

“Trabajo mucho para defender los derechos humanos. Tenemos un equipo, es pequeño, pero cada uno de nuestro equipo ahí, los diplomáticos americanos, están luchando para mejorar los derechos humanos en Cuba”, dijo Tekach, quien entre 2016 y 2018 fuera Subsecretaria Adjunta para Diplomacia Pública en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Sobre la importancia de este festival para los cubanos, la funcionaria del Servicio Exterior de EE.UU. señaló: “vemos cada día cómo la censura y falta de expresión libre hace daño a una sociedad, a una economía, a todas las aspiraciones que tienen los cubanos. Y vamos a seguir, como gobierno, luchando para que vuelta la expresión, libertades de todo tipo a Cuba”, afirmó la diplomática, quien ostenta el rango de Ministra Consejera y recientemente fuera atacada por el régimen cubano en un reportaje condenatorio del opositor José Daniel Ferrer, encarcelado hace más de dos meses por razones políticas.

Montaner: Enfrentarse a la hostilidad del gobierno cubano

“El festival VISTA ha ido consolidando su prestigio cada año que pasa”, expresó el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner, quien resaltó el significado del evento para los autores que viven en Cuba.

“Para estos creadores la labor de VISTA es fundamental, dado que se trata de personas que no suelen tener el apoyo de nadie, sino que con frecuencia tienen que enfrentarse a la hostilidad del gobierno cubano, la dictadura cubana, dada su posición frontal en defensa de la democracia y las libertades”, destacó el reconocido ensayista y narrador, quien por estos días presentó en Miami sus memorias bajo el titulo de Sin ir más lejos.

Rosales: La libertad es imprescindible para la creación

“Nos enorgullece tener en VISTA a figuras de talla mundial como Carlos Alberto Montaner, que tanto ha aportado al pensamiento y la creación cubana y a la lucha por los derechos cívicos que, desgraciadamente, nos sigue atropellando el régimen castrista. El espíritu de nuestros festivales siempre estará enfocado en mostrar con libertad una buena parte importante de la literatura y el arte libre, que reclama libertad, pues la libertad es imprescindible para la creación”, dijo a Radio Televisión Martí Idabell Rosales, directora del Festival, cuyo lema es por una cultura en libertad.

La creadora y promotora cultural apuntó que esta edición de VISTA se realiza “en solidaridad con todos los artistas, escritores y activistas que están encarcelados, que son amenazados, sitiados, regulados [impedidos de salir de la isla] en Cuba. Y también nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela, reprimido por el castrochavismo”.

El libro La intervención de Cuba en Venezuela: Una ocupación estratégica con implicaciones globales, de María Werlau, fue presentado por Carlos Alberto Montaner. Para el autor de una treintena de títulos traducidos a varios idiomas, la “formación académica” de Werlau, directora de Archivo Cuba, la conduce a respaldar las afirmaciones que hace en su libro con “datos confirmados”.

¿Por qué y cómo Cuba ha podido dominar y parasitar Venezuela?

“Esta es la primera afirmación que hay que hacer ante esta obra. Se trata de un estudio muy riguroso. Pero la segunda es también muy importante: se trata de explicar por qué y cómo una pequeña y empobrecida isla del Caribe, 114 mil kilómetros cuadrados, poblada por apenas 11 millones de personas, ha podido dominar y parasitar a un país 8 veces mayor, más rico y mejor instruido, con mas de 30 millones de habitantes”, manifestó.

Montaner dedicó su más reciente comentario radial, que se transmite por más de 30 emisoras, a La intervención de Cuba en Venezuela. En su texto, que leyó en VISTA, explica que el “secreto” de colonización venezolana por el régimen cubano “radica en la antigua Unión Soviética. El Moscú anterior a Gorbachov, al derribo del Muro de Berlín, tenía un método muy eficiente de control de las poblaciones. Ese Moscú era un gran fabricante de jaulas y Cuba aprendió, diligentemente, cómo se sujetaba a las personas. Pero mientras a la Unión Soviética le costaban todos los satélites -por eso se desintegró- Cuba aprendió a saquearlos minuciosamente”.

Cubazuela

Otro libro dedicado a este tema es Cubazuela, crónica de una intervención cubana (Foundation for Human Rights in Cuba), con Juan Antonio Blanco, Luis Domínguez, Rolando Cartaya y Casto Ocando, que se presentará este domingo a las 4:00 p.m.

Prostitutas en Cuba: el mayor bestseller underground cubano

Desde Berlín llegó a VISTA el escritor cubano, exiliado en Alemania desde hace varios años, Amir Valle, quien este domingo presenta su libro de testimonios Habana Babilonia o Prostitutas en Cuba. Una edición (Neo Club Ediciones) actualizada y definitiva que “puede considerarse la primera versión cubana de este libro”.

“Este testimonio de Amir Valle es el mayor bestseller underground en la historia de la literatura cubana. Cuando aún no había sido publicado, miles de copias piratas circularon de mano en mano en Cuba convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades políticas que entonces, y aún hoy, siguen empeñadas en negar el alarmante desarrollo de la prostitución en la isla. Luego, al ser publicado por la editorial Planeta, se convirtió también en un bestseller internacional, con ediciones en numerosos idiomas. Considerado por la crítica internacional un clásico del género, obtuvo en 2007 el Premio Internacional Rodolfo Walsh al mejor libro de no ficción publicado en el mundo en lengua española”, ha escrito Armando Añel, editor del libro y organizador del Festival.

Este domingo VISTA proyectará el documental Amir Valle, vida y coherencia, del director cubano Ricardo Bacallao, quien ha dedicado parte de sus trabajos a la diáspora cubana en Berlín, New Jersey y New York.

Ernesto Santana: El Carnaval y los Muertos

El poeta y narrador Ernesto Santana presenta en VISTA una nueva edición de El Carnaval y los Muertos, premio de Novelas de Gaveta Franz Kafka 2010, certamen que desde hace algunos años la biblioteca Libri Prohibiti de Praga, en la República Checa, dedica exclusivamente a escritores cubanos que residen en la isla.

“Está Rita sola, desnudándose ante su propia sombra reflejada en la pared y divirtiéndose con esa réplica oscura de su cuerpo. Derrama su cartera y hallarás a mil Ritas. Un semblante se disuelve en otro, como aquellos rostros de insectos bajo la lente del microscopio”, escribe Santana en esta conmovedora novela que recrea parte de las vivencias de enfermos de SIDA, recluidos en el sanatorio de Santiago de las Vegas, en la Cuba de finales de los años 80 y principios de los 90.

Los jinetes fantasmas: José Hugo Fernández novela Miami

El narrador, periodista y realizador radial José Hugo Fernández, radicado en Miami, presenta Los jinetes fantasmas, su primera novela ambientada en la Ciudad del Sol.

Al decir de su editor, Armando Añel, el libro de Fernández “confirma tres de sus principales virtudes en tanto narrador: su imaginación, su fino sentido del humor y la precisión quirúrgica con que desarrolla tramas y anécdotas”.

Según Añel Los jinetes fantasmas “despliega una madeja de personajes al borde de lo surrealista: entre otros, meseras y proxenetas chinos, extraterrestres de Plutón, una esquiva striper enana y hasta un balsero-traficante-asaltante además del protagonista García, en poder de la misteriosa obra pictórica que da título al libro”.

El análisis de la literatura de la diáspora es una constante en los festivales VISTA. Este domingo a 5:15 p.m. Fernández moderará el panel Narrativa exiliada, donde se presentarán Irene y Teresa (Puente a la Vista Ediciones) de Félix Luis Viera y El honor de los zombis (Neo Club Ediciones) de Rodolfo Bofill, entre otros títulos.

Mario Félix Lleonart: La literatura y sus circunstancias

Dos de los libros del pastor y escritor cubano Mario Félix Lleonart, quien este domingo a las 7:30 p.m. tiene a su cargo el panel La cultura independiente y el Decreto 349, están presentes en VISTA: Cubano confesante, que reúne textos del blog homónimo de este cronista y religioso, para quien “Cuba es el centro de las preocupaciones de los autores cubanos del exilio. Cuba está y estará siempre en ellos, Cuba vive dentro y fuera de Cuba”.

Otro de los títulos de Lleonart es Doce entrevistas, realizadas para la revista cubana Nota del Cielo, homologa de la Nota Nebe, de Praga. Entre los entrevistados están el director del Centro de Estudios Convivencia en Cuba Dagoberto Valdés, el profesor y teólogo argentino Alberto Roldán, la destacada autora cubana de Ciencia Ficción Daína Chaviano, la rapera cubana Danay Suárez, la fotógrafa y documentalista checa Hana Jakrlova, y la primera mujer en llegar a ser Secretario de Estado en EE.UU. Madeleine Albright, cuya imagen aparece en la portada del libro.

“Es un honor para mí haberles entrevistados a todos. Sus historias tienen aspectos importantes para los cubanos en el camino a la liberación, que pronto llegará”, expresó.

Lleonart moderó el sábado el panel La obra y sus circunstancias, donde se presentaron los libros: Danza y poesía. Para una poética del movimiento (Editorial Verbum) de Ivette Fuentes, Saliendo del closet, crónicas para reír y pensar (Neo Club Ediciones) de Pablo Socorro, Hombre familiar y Monólogo de las confesiones (Alexandria Library) de Ismael Sambra, y Armado hasta en el nombre y el apellido: Una entrevista al escritor Armando de Armas (Neo Club Ediciones) de Yoaxis Marcheco.

Poesía en Miami

Otro de los paneles que se celebró el sábado fue Poesía en Miami, moderado por Félix Rizo, donde se pusieron a disposición del público los poemarios: Bagazo. Poemas iberos (Lancom Ediciones) de L. Santiago Méndez Alpízar, El baúl de los duendes y los chicherekues (Voces de Hoy) de Madeleine Pedroza, Poemas de Facebook (Audio Libros) de Chicho Porras, Aunque la higuera no florezca (Lyrics & Poetry Editions) de Odalys Interián, Homenaje a la tierra (Editorial Betania) de la nicaragüense Rubí Arana­, Las tablillas de Diógenes (Puente a la Vista Ediciones) de Eduardo Casanova. Los autores leyeron algunos de sus versos junto a Ana Olema y Nilo Julián González Preval.

Entre otros títulos que se pondrán adquirir este domingo, a partir de las 4 de la tarde, está la novela Tinieblas de soledad de Rolando Ferrer Espinosa, que será presentada por Guillermo Coco Fariñas.

Sorteo humanitario para Roberto Quiñones

Este domingo VISTA realizará una rifa caritativa de 5 ejemplares de la nueva edición de los relatos La chica de nombre eslavo, de Roberto de Jesús Quiñones, destinada a contribuir con este escritor, periodista y abogado, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Hace unos días el Comité para la Protección de los Periodistas registró su caso dentro de los 250 periodistas encarcelados en el mundo por ejercer su profesión.

“Hacer realidad el sueño de los festivales VISTA, de sus protagonistas y quienes nos acompañan, se debe en gran medida al apoyo desinteresado del Instituto La Rosa Blanca, la Fundación Rescate Jurídico, Foundation for Human Rights in Cuba, El Dorado Furniture, Vista Larga Foundation, por supuesto este hermoso y significativo Museo Americano de la Diáspora Cubana que nos ha abierto sus puertas, y otras instituciones, empresas y personas sensibilizadas con la promoción de la literatura y el arte a favor de una Cuba libre”, concluyó Rosales.

Para más información puede visitar las páginas: vistafestival@gmail.com, www.facebook.com/ FestivalVista/ y https://twitter.com/Festival_ Vista

El American Museum of the Cuban Diaspora está ubicado en 1200 Coral Way, Miami.