Ferrer señala "complicidad" de la Unión Europea mientras el régimen reprimía las protestas

Los coordinadores de la Marcha de los Girasoles en Santiago de Cuba que permanecían detenidos desde la semana pasada fueron puestos en libertad, excepto Ovidio Martín Castellanos, sancionado en un juicio sumario a 5 meses de cárcel por negarse a pagar una multa impuesta por la policía.

La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y la iniciativa Cuba Decide convocaron a una marcha de protesta masiva para el 8 de septiembre, día de la Virgen de la Caridad del Cobre, pero la policía política arrestó al menos a 150 opositores en las provincias Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas y La Habana, principalmente.

Este miércoles el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, liberado junto a los coordinadores de la organización Carlos Amel Oliva, Carlos Oliva Rivery y Jorge Cervantes García, lamentó que los arrestos y allanamientos de viviendas ocurrieran en el momento en que la señora Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea visitara La Habana para la firma de acuerdos entre Cuba y esa comunidad política.

“Todo lo que nos ha pasado, todos los robos de la policía política… hasta de las medicinas y alimentos de nuestros hijos (…), la prisión de Ovidio Martín, todo esto también recae sobre la Unión Europea por la actitud cómplice que está manteniendo con el régimen cubano”, declaró Ferrer a Radio Televisión Martí.

El pasado día 9, Moghuerini encabezó en La Habana la celebración del II Consejo Conjunto Cuba-UE con el fin de dar seguimiento al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC).

Ferrer criticó la postura europea de condenar a países como Venezuela y Nicaragua, donde aún se respiran visos democráticos, y no el caso de Cuba.

“La Unión Europea sanciona a Venezuela, pero premia al régimen cubano, que es el responsable de la más alta represión en todo el continente”, concluyó.

Ferrer publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que describe los maltratos sufridos a mano de la policía: “No puedo masticar por golpes que ayer me dieron 3 matones de la tiranía. Mientras 2 gorilas [SIC] me torcían los brazos, un mayor de la policía me golpeaba...”.

En tanto Oliva, otro de los coordinadores, catalogó la iniciativa civilista como “un ejercicio que valió la pena, porque a partir de ahí nos ubicó en qué lugar estamos, qué debemos hacer para seguir trabajando”.

Amel Oliva es responsable del frente juvenil de UNPACU y agradeció el apoyo de ciberactivistas desde el exterior, porque “reunió a buena parte de las personas que son influencers en el exilio en torno a la causa de la libertad de Cuba”.

Por su parte Cervantes, coordinador provincial de UNPACU en Las Tunas, dijo que una docena de activistas que estaban a su cargo en el municipio Palma Soriano fueron detenidos, un grupo de ellos “con represión violenta en el barrio La Ceiba”, y otros fueron interceptados por agentes de la Seguridad del Estado.