Fariñas liberado tras varias horas de exámenes médicos, interrogatorios y amenazas

Varias horas permaneció detenido este miércoles, 8 de septiembre, el opositor Guillermo Fariñas, Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, en la ciudad de Santa Clara, donde reside.

Fariñas explicó este jueves a Radio Martí lo sucedido durante su detención.

“Me llevaron para la Unidad provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO). Después vino el mayor Misael y me dijo que ellos sabían que yo había tenido fiebre, y que lo acompañara al puesto médico del Centro de Detención”, dijo el opositor.

Fariñas explicó que le fueron realizados pruebas y exámenes médicos que resultaron negativos, en opinión de la doctora que lo atendió en el lugar.

Los oficiales de la Seguridad del Estado trasladaron al opositor, líder del rente Antitotalitario Unido (FANTU), a las instalaciones del hospital militar comandante Manuel Fajardo, donde le realizaron una radiografía.

"Me hicieron los mismos ‘parámetros’ y los médicos dijeron que no, que no tenía nada", señaló Fariñas. "A la una y tanto me regresaron para el UPICO y empezó ahí un interrogatorio”, añadió.

En cuanto al interrogatorio realizado por los miembros de la policía política, el Premio Sájarov consideró que “en apariencias, era una conversación. La justificación que dieron (para la detención) fue que alguien venía a buscarme, una gente que estaba reclamando algo, y que venían a buscarme para ir a reclamar a ‘algún lugar’, a hacer una ‘provocación contra la revolución, y que no se iba a permitir más ningún tipo de estas situaciones”.

A estas acusaciones, Fariñas comenta que argumentó: “Bueno, les dije que esa era la labor social mía y, a las siete y veinticinco ellos me dicen: ‘mira, vamos a mandar a llamar al patrullero para que te restituya a tu casa’. Y como mismo, a la hora de llevarme me esposaron, me trajeron esposado”.

Según el opositor, al final le advirtieron que le permitirían estar por los alrededores de su vivienda (la sede nacional de FANTU), “pero que, cuando me alejara un poco, iba a ser detenido”, enfatizó.

Fariñas fue detenido junto a otros activistas este miércoles, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, entre ellos el expreso político Ángel Moya, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero y el periodista Héctor Luis Valdés Cocho. Todos fueron puestos en libertad horas después del arresto.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)