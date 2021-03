Familias completas huyen de los países del Triángulo Norte, según Cruz Roja

Los mensajes expuestos en los locales que informan a los clientes que no tienen billetes de baja denominación o un “te estoy dando el sencillo que me queda”, dan cuenta de un problema que trajo la dolarización en Venezuela: no tener para dar cambio.

Zeid Siyadeh, un comerciante consultado, explica a la Voz de América que la situación complica “bastante” las transacciones en su local.

“Perdemos bastantes ventas gracias a eso (...) el sencillo también es un problema ya que casi nadie tiene y todo el mundo recibe sus pagos en billetes grandes”, explica.

Siyadeh comenta que tuvieron que colocar productos con precios en montos exactos de baja denominación y, en el caso de que no tener para poder hacer el cambio, o vuelto, ofrecerle al cliente completar con otros productos.

“Es básicamente obligar al cliente a comprar algo, para no perder la venta, y a su vez, para que el cliente se vaya satisfecho con su compra”, apunta.

Saliendo de una farmacia, Betzabé Álvarez comenta a la VOA que, aunque tenía una compra de 15 dólares, tuvo que gastar su billete de 20 dólares porque el establecimiento no tenía para darle el cambio.

“Me parece injusto porque yo voy a comprar lo que necesito, lo justo, lo necesario. Tengo una medida y así tiene que ser”, afirma Álvarez, agregando que es una situación “que vivo a diario”.

Por su parte, Richard Salazar, otro consultado, explica que la situación es un “caos” y que en ocasiones no ha podido llevarse la compra, por no haber cambio.

“Uno va comprar, por lo menos, comida, no hay vuelto, y si hay vuelto, tienes que gastar. Si tienes un billete de 20 [dólares] tienes que gastar 15 para poder comprar, y si no, no puedes comprar nada”, agrega.

Venezuela ya tiene tiempo en un proceso de dolarización. Su moneda oficial, el bolívar, lleva más de tres años en hiperinflación, e incluso el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha reconocido que el fenómeno de la dolarización ha significado una “válvula de escape” para la economía.

La inflación en Venezuela al cierre de 2020 fue de un 3.713%, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas.

Luis Arturo Bárcenas, economista jefe de Ecoanalítica, explica a la VOA que según estudios realizados por la firma el año pasado, en términos generales, dos de cada tres transacciones se vienen realizando en divisas en el país.

En las mediciones de principio de 2020, un 70% de estas transacciones eran en efectivo. En un segundo estudio, en medio de la pandemia, esta cifra cae hasta un 55 % aproximadamente, comenta.

Ante esta realidad, los comercios han buscado soluciones para poder dar respuesta a sus clientes. Como en el caso de Siyadeh, algunos optan por comprar y ofrecer más productos hasta completar el monto. Otra opción es recibir el vuelto en bolívares, de manera electrónica, aunque se haya pagado con divisas.

Sin embargo, otros comercios más grandes, como supermercados y tiendas por departamento específicamente, han implementado vales digitales o físicos para poder darle el cambio debido al consumidor.

Estas iniciativas se vieron cortadas en seco la semana pasada, cuando el gobierno fiscalizó estos sitios y prohibió entregar cambio de esta manera.