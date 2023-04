Familiares temen por la vida de preso del 11J en huelga de hambre y sed

Más de 72 horas en huelga de hambre y sed cumple este jueves el condenado por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Dixán Gaínza Moré, recluido en el penal de máxima seguridad de Kilo-8, también conocido como “La 26”, en la ciudad de Camagüey, aseguraron a Radio Televisión Martí familiares del preso político.



El “plante” fue iniciado el lunes en la tarde, en el penal de menor rigor conocido como el Campamento San José, en reclamo de su inmediata libertad condicional que, según la ley cubana, ya le corresponde por haber cumplido un tercio de su condena, como informaron en comunicación telefónica los oficiales de ese centro de reclusión a la familia.



El martes, ante el deterioro de su estado físico, fue trasladado para la cárcel Kilo-8, donde se encuentra en una celda en el hospitalito del penal y con vigilancia a través de una cámara informó su hermana, Disney Azahares Moré, quien lo pudo visitar el mismo día en que fue trasladado.



“Llegó pesando 120 libras, bien delgado, cuando yo lo vi ya estaba presentando muchos dolores en las articulaciones, dolor de estómago, dolor de garganta, con fuertes fatigas, muy deteriorado, y no está tomado agua tampoco. El médico pasó y dijo que estaba deshidratado. Él me dijo que él pedía un cambio de medida y que no se iba a desplantar", explicó Azahares.

El miércoles, la madre del prisionero político acudió al penal y no se le permitió ver a Dixán, por lo que sostuvo una fuerte discusión con el director de la cárcel, el Teniente Coronel Juan Miguel Duarte Sánchez, quien ha sido mencionado ya en múltiples denuncias realizadas por presos políticos y reos comunes, que le acusan de maltratos, agresiones físicas y lo responsabilizan del hambre y la falta de medicamentos existente en esa prisión.



“No se lo dejaron ver. Fue bastante maltratada por el jefe de la prisión Juan Miguel, quien el día antes le había dicho a mi hermano delante de mí le 'Te vas a morir' y ayer le dijo a mi mamá que 'nosotros nos limpiamos las manos, nosotros le ponemos la bandeja delante, si no se la come, es porque él no quiere, él se va a morir’ (...) Nosotros necesitamos una fe de vida de él, porque si no se lo dejaron ver, es porque debe estar en peores condiciones, críticas ya, entonces nosotros hacemos responsables a cárceles y prisiones de todo lo que pueda pasar con mi hermano y responsabilizamos a Juan Miguel, que tiene que estar al tanto y no lo pueden dejar morir, si es que a ellos les parece, porque él está en sus manos”, aseguró Azahares Moré.



La hermana consideró que está siendo filmado para dejar constancia de que le ofrecieron alimentos: "Esa cámara es por si se muere, para que vean que la bandeja de comida se le puso y él no se la comió, para que vean el descaro del médico que pasa nada más que por la mañana y por la tarde pero no tienen médico en la noche".

"Estamos muy preocupados y le dejamos bien claro al jefe del penal que no podían moverlo desde allí para ningún lugar y que no le dieran nada sin el consentimiento de nosotros, los familiares”, advirtió la hermana del preso político.



Esta no es primera vez que el activista se planta. El domingo 1º de enero de 2023, por presiones familiares ante el deterioro de su salud, el preso político decidió abandonar la huelga de hambre que realizaba en celda de castigo en la prisión Cerámica Roja, en la capital agramontina, la cual había iniciado el 26 de diciembre en el penal La Empresita, en reclamo de su inmediata liberación y por las pésimas condiciones a las que están sometidos los reclusos políticos.



Gaínza Moré de 36 años, es miembro de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue condenado a seis años de prisión por su participación en las manifestaciones populares del 11 de julio en el parque El Cristo, en la ciudad de Camagüey.



Durante todo este tiempo de presidio Gaínza Moré ha denunciado las terribles condiciones y los maltratos que sufren los reclusos.