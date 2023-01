Familia de preso político teme que lo envenenen en la prisión de Quivicán

El prisionero político del 11J Manuel Velázquez Licea está siendo blanco de represalias y serias amenazas en la prisión de Quivicán, en la provincia Mayabeque, según denuncian sus familiares.



Zenaida Licea, madre del manifestante del 11 de julio de 2021 en la localidad habanera de Batabanó, dijo a Radio Martí que lleva varios días sin poder comunicarse con su hijo.



"Le han quitado en teléfono, no le dejan pasar la comida, dejan pasar solo alimentos elaborados, embutidos, y el embutido aquí está perdido, el jamón, el perro caliente y todas esas cosas. Antes se le podía pasar todo frito, la carne frita, la vianda frita, todas esas cosas…!, detalló la madre del preso político, condenado a seis años de prisión, por supuestos delitos de desorden público y desacato.

“Es un muchacho que no les come alimentos a ellos ninguno, porque siempre lo están amenazando con que lo van a desaparecer, que le van a hacer esto, que le van a hacer lo otro, entonces, no puede comer nada de ahí porque, cuando viene a ver, hasta me lo envenenan ahí”, denunció la señora.

"La última visita que tuve con él fue el día cinco del mes pasado y entonces se lo quitaron todo. Menos mal que yo no me había ido todavía y subí adonde estaban los jefes y les dije: ‘La comida que le quitaron, me la entregan, porque eso no vale un peso’, le dije a ellos, y la tenían ya muy guardadas en jabas en sus oficinas. Ellos pensaban que yo me había ido…”, relató la mujer.

Zenaida Licea dijo que en la cárcel de Quivicán hay "tremenda represión".

"No me le dejan pasar casi los cigarros; estoy pasándola muy mal con él”, dijo la mujer.



“La Seguridad estuvo ahí donde estaba él, reprochándole porque había dado las noticias de la comida y él no dio la noticia, la noticia la doy yo de ‘afuera’, no la da él de ‘adentro’ y entonces, llevo varios días que no le dan el teléfono, no me puedo comunicar con él; no sé nada”, concluyó la señora.



(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)