Familiares de periodistas presos en Cuba agradecen apoyo de EEUU y reiteran denuncias por su encarcelamiento

En el Día Mundial de la Prensa, familiares de periodistas independientes cubanos encarcelados, en entrevista con Radio Televisión Martí, agradecen al gobierno de los Estados Unidos su preocupación y reclamo de libertad a las autoridades cubanas, y reiteran las pésimas condiciones que enfrentan sus seres queridos en el penal Combinado del Este, en la capital cubana.

Desde La Habana, Eralidis Frómeta, la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, director del blog digital y el canal de YouTube Delibera, en espera de juicio por los presuntos delitos de “resistencia” y “propaganda enemiga”, señaló que la salud del prisionero político ha empeorado.

“Primeramente, quiero agradecerle al gobierno de los Estados Unidos, a todos los funcionarios, quienes han ayudado a la exigencia al régimen cubano en favor de la liberación de Lázaro Yuri, quien continúa teniendo un estado de salud muy delicado, bajo una constante gripe, y no recibe atención médica desde el mes de febrero, cuando fue internado en el hospital general docente Enrique Cabrera, conocido como El Nacional, ubicado en el municipio Boyeros, donde se le diagnosticó un reforzamiento pulmonar”, detalló la también comunicadora independiente.

Frómeta denunció irregularidades en el proceso penal que las autoridades emprendieron contra su esposo.

“Yuri está preparado para enfrentar un juicio manipulado. Las autoridades no tienen argumentos jurídicos convincentes para enjuiciarlo, todo lo que ha puesto la fiscalía es falso”, subrayó.

La mujer recordó que Valle Roca está próximo a cumplir 11 meses privado de libertad “solo por ejercer su labor de periodista independiente”.

Mientras, en Güira de Melena, Artemisa, Martha Domínguez, madre del comunicador independiente y miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios Jorge Bello Domínguez, sentenciado a 15 años de cárcel por varios delitos tras su participación en las protestas populares del 11 de julio, advirtió sobre las precarias condiciones que enfrenta su hijo en el penal.

“Me da una gran alegría que el gobierno de los Estados Unidos pida la libertad inmediata de mi hijo. Jorge continúa siendo hostigado en el Combinado del Este. Me avisaron ayer que la visita sería este martes, luego me llamaron y me dijeron que se equivocaron. Entonces, me hacen comprar las cosas, medicamentos y alimentos, y al final me suspenden la visita, y así nos tienen, sabiendo cómo son las cosas aquí en Cuba, que no hay nada, y todo cuesta muy caro, y para llegar a esa prisión no hay ni transporte", dijo Domínguez.

“Jorgito sigue allí dentro, pasando muchas cosas y está muy deprimido. Y con la alimentación y los medicamentos es algo horrible. Él es diabético y el medicamento (insulina) tenemos que comprarlo en el mercado negro y llevárselo. Entonces, cuando acude a la enfermería para que lo inyecten, lo han querido obligar a quitarse la ropa y que se arrodille, algo que él se niega a hacer, un método de tortura con el propósito de avergonzarlo y abochornarlo”, aseguró su madre.

Cuba continúa siendo el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa, reveló el más reciente informe de la organización Reporteros sin Fronteras.