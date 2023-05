Falso: “Zelenskyy se apropia de 400 millones de dólares asignados por EEUU”, Seymour Hersh

En realidad, no hay pruebas ni de que, en primer lugar, Zelenskyy se haya atribuido 400 millones de dólares ni de que, en segundo lugar, Ucrania haya comprado combustible a Rusia durante la guerra a gran escala. Por otra parte, tanto los artículos publicados en los medios rusos, como la publicación del propio Seymour Hersh, parecen una ecuación con muchas incógnitas: anuncian la cooperación de Ucrania con Rusia durante la guerra y la malversación del gobierno ucraniano de los fondos de los contribuyentes estadounidenses sin fundamento y sin citar hechos fidedignos. La única “fuente” de esta “noticia” son las palabras de un “trabajador de la inteligencia” no conocido que supuestamente dijo a Hersh en una conversación privada. No obstante, en base al artículo de Hersh, incluso este informador anónimo se confunde en sus datos sobre la “corrupción en Ucrania”. Es más, los auditores estadounidenses y la Casa Blanca han enfatizado repetidamente que no encontraron infracciones considerables por parte de Ucrania con respecto al uso de armas y ayuda material occidentales.

El artículo de Seymour Hersh publicado en la plataforma de autor substack.com, donde cualquier persona puede registrarse y publicar sus artículos, se llama “Trading with the Enemy” («Negociando con el enemigo»). Por lo tanto, el material no fue publicado en ningún medio influyente, sino que sólo forma la parte del blog personal de Hersh. Ya en el primer párrafo, Hersh escribe que desconoce cuánto paga EEUU a Ucrania por un galón de combustible necesario para la carga del equipo militar. El periodista simplemente menciona la cantidad que EEUU pagaba por un galón de combustible en la guerra de Afganistán, afirmando que lo más seguro es que Urania reciba lo mismo.

Además, Hersh continúa escribiendo que desconoce si Zelenskyy ha comprado combustible a Rusia, “país con el cual [Kyiv] y Washington se encuentran en guerra, y el presidente ucraniano y muchos de su entorno han robado múltiples millones de dólares estadounidenses, destinados a pagar el combustible diesel”. Sin embargo, el titular de este mismo artículo afirma que Ucrania definitivamente está comerciando con el enemigo. “Según una estimación de los analistas de la Agencia Central de Inteligencia, la cantidad de fondos malversados fue de 400 millones de dólares, al menos el año pasado; otro experto comparó el nivel de corrupción en Kyiv con el nivel de la guerra afgana, “aunque no habrá informes de auditoría profesionales que surjan de Ucrania”, dice Seymour Hersh.

La información sobre los 400 millones de dólares procedentes de los contribuyentes estadounidenses, supuestamente malversados por funcionarios ucranianos, no corresponde con la realidad. A principios de abril de 2023, los inspectores generales del Ministerio de Defensa de EEUU han anunciado que no han hallado incumplimientos por parte de Ucrania con respecto al uso de armas y la ayuda material occidentales. Precisamente fue la ayuda a Ucrania, la mayor ayuda exterior proporcionada por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, la que se convirtió en el tema de audiencias y debates en el Congreso de Estados Unidos días antes. “Existe un sistema multinivel de reacción e inspección de la asistencia a Ucrania. En particular, apoyo presupuestario directo del gobierno de EEUU a través del Banco Mundial, tres fondos fiduciarios, así como el Ministerio de Finanzas y el gobierno de Ucrania. No se encontraron violaciones en ninguna parte. (…) El inspector del Ministerio de Defensa de EEUU, Robert Storch, señaló que decenas de inspectores se dedican a controlar la ayuda proporcionada a Ucrania, pero ninguno de ellos ha encontrado ningún caso de uso inapropiado”, escribe la televisión nacional ucraniana Freedom.

Asimismo, según Freedom, el gobierno estadounidense ha introducido un sistema de código de barras para controlar la ayuda militar estadounidense: armas de defensa, equipos y otros equipamientos. Con su ayuda, los inspectores pueden rastrear el movimiento de equipos desde EEUU a Europa y Ucrania. Anteriormente, el jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak, afirmó que Ucrania está más interesada en la transparencia del proceso de recepción de ayuda militar de los países socios, para que ninguna propaganda rusa pueda interferir en esto.

Además, anteriormente el asesor de seguridad de la administración del presidente estadounidense, John Kirby, afirmó en una sesión informativa que la Casa Blanca no tiene pruebas de acciones ilegales por parte de Ucrania con armas recibidas de los aliados. También en enero de 2022, los auditores estadounidenses estuvieron en Kyiv junto con consultores del Banco Mundial y la empresa de consultoría Deloitte para asegurarse de que Ucrania utilizara la ayuda y las armas estadounidenses según lo previsto. El 31 de enero, el Departamento del Tesoro de EEUU dijo que Washington no tiene evidencia de uso indebido de fondos estadounidenses en Ucrania y continuará trabajando con las autoridades ucranianas para garantizar que se implementen las garantías adecuadas para prevenir la corrupción.

Parece ser que la única fuente de información de Seymour Hersh es “un funcionario de inteligencia de EEUU bien informado”. Si sus palabras realmente fueran ciertas, los auditores estadounidenses conocerían muy rápidamente los «hechos» del comercio con la Federación Rusa y la corrupción en una escala particularmente grande, lo que tendría un impacto negativo en el proceso de proporcionar ayuda a Ucrania. Sin embargo, esto no sucede. Por lo tanto, todas esas declaraciones de Hersh no son más que fantasías del autor sin ninguna evidencia. Al igual que lo son sus afirmaciones sobre la participación de Estados Unidos en las explosiones de Nord Stream y Nord Stream 2 que hizo en marzo de este año. Como tradición, cualquier información, incluso la más absurda, sobre la malversación de ayuda militar estadounidense por parte de Ucrania es recogida de inmediato por la propaganda rusa, que intenta con todas sus fuerzas convencer a los contribuyentes estadounidenses y a los gobiernos de los países socios de que dejen de ayudar a Ucrania para permitir que Rusia ocupe sin obstáculos un Estado soberano vecino.