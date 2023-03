Falso: Zelenskyy pide a EEUU que envíe a sus ciudadanos a luchar por Ucrania

El video difundido es parte de la respuesta del presidente de Ucrania a la pregunta del periodista de la BBC sobre, ¿qué le gustaría decir al creciente número de ciudadanos estadounidenses que creen que Estados Unidos brinda demasiado apoyo a Ucrania?

“Quiero agradecer a todos los estadounidenses que apoyan a Ucrania, al Congreso, al presidente, a las televisiones, a los periodistas y a todos aquellos que nos apoyan. Al porcentaje que, como ha dicho, va en aumento sólo le puedo decir una cosa: “si no cambian de opinión, si no nos entienden, si no apoyan a Ucrania, perderán la OTAN, perderán la influencia de EEUU, perderán posiciones de liderazgo… Me alegro de que tengamos un apoyo bipartidista, pero a veces escuchamos estos mensajes. Son peligrosos. ¿Por qué? Porque algunos líderes políticos que plantean estos temas y que son elegidos por la gente deberían entender que la gente aspira a ser como ellos. Son sus votantes, los escuchan. No se puede ser tan negligente. ¿Quién quiere una tercera guerra mundial? ¿De verdad quieren arriesgarse? Estados Unidos nunca abandonará a los países de la OTAN. Y si resulta que Ucrania no puede sobrevivir debido a esta o aquella opinión, debido al debilitamiento de esta o aquella ayuda, Rusia vendrá a los países de la OTAN, vendrá a los países bálticos. Pasará. Y entonces Estados Unidos enviará a sus hijos e hijas, como nosotros enviamos a los nuestros hoy, y lucharán, porque esto es la OTAN. Y morirán. Dios no lo quiera, este es un dolor terrible», respondió Volodymyr Zelenskyy a la pregunta.



Analizando la respuesta completa queda claro que Volodymyr Zelenskyy no pidió en absoluto a la OTAN que entrara en guerra del lado de Ucrania, y más aún, no declaró que EEUU debería enviar a sus militares a luchar contra Rusia. El ejecutivo anunció que si Ucrania no será capaz de frenar y detener a Rusia, lo tendrán que hacer los países miembros de la OTAN, pero ya en su territorio, dado que el Kremlin no se detendrá en su política expansionista e intentará invadir los países bálticos (Lituania, Letonia y Estonia).

Durante la rueda de prensa, Volodymyr Zelemskyy dijo, en más de una ocasión, que en caso de que Ucrania reciba la suficiente cantidad de armas y equipos, podrá ganar y, de este modo, garantizar la seguridad de los países de la UE y de la OTAN de cara a una futura amenaza rusa.

De hecho, los países bálticos han dado discursos parecidos en repetidas ocasiones. De esta manera, el ministro de Defensa de Lituania, Arvydas Anushauskas, anunció que Rusia supone una «amenaza directa y a largo plazo» para los países bálticos. El ministro enfatizóque la retórica agresiva del Kremlin y su propaganda, «la militarización intensiva de la región de Kaliningrado, así como el factor de Belarús, completamente integrado en el sistema militar ruso, representan una amenaza real para Lituania y la región en general».

Associated Press, la agencia de noticias de Estados Unidos, también desmintió la información acerca de que Zelenskyy en su discurso dijo que EEUU debe enviar a sus “hijos” a la guerra en Ucrania.