Se trata del artículo de Aaron Blake publicado en The Washington Post el 6 de febrero pasado, que se titula “La base del Partido Republicano se enciende con la idea de entregar parte de territorios ucranianos a Rusia” (GOP base warms to giving Russian some of Ukraine’s territory), donde el autor analiza varias encuestas recientes de opinión pública en EEUU con respecto al apoyo a Ucrania. Sin embargo, ni en el artículo de The Washington Post ni en las investigaciones que cita, se menciona el hecho de que “los congresistas estadounidenses hayan apoyado la cesión de parte de Ucrania a Rusia”. Los propagandistas simplemente se inventaron esta información.

El autor de The Washington Post escribe que hoy en día el apoyo a Ucrania en los EEUU sigue siendo principalmente bipartidista. Al mismo tiempo, los partidarios republicanos son más escépticos con la victoria de Ucrania en la guerra. Aaron Blake cita la reciente encuesta de Fox News, según la cual la mayoría de los demócratas (61 %) consideran que Ucrania ganará la guerra, y solo el 26 % piensa que vencerá Rusia. Por otro lado, el 43 % de los simpatizantes republicanos piensa que está ganando Rusia, mientras que el 42 % cree que es Ucrania la que está venciendo.

Otro estudio —que muy probablemente se convirtió en motivo de manipulación y distorsión— analiza la opinión de los estadounidenses sobre si Ucrania debería ceder su territorio para poner fin a la guerra. El Instituto Gallup preguntó a los encuestados: «¿Qué debería hacer Estados Unidos en el conflicto ruso-ucraniano?”; con las opciones de respuesta: «apoyar a Ucrania en la recuperación de los territorios, incluso si eso significa la continuación del conflicto» o «terminar el conflicto rápidamente, incluso si esto le dará a Rusia la oportunidad de quedarse con el territorio de Ucrania«. La mayoría de los republicanos (53 %) apoyó a Ucrania, mientras que el 41 % expresó su disposición a aprobar la usurpación del territorio ucraniano por parte de Rusia para poner fin a la guerra. En cuanto a los simpatizantes del Partido Demócrata, el 81 % eligió la primera opción, mientras que el 16 % mostró su predilección por las concesiones territoriales para poner fin a la guerra.

Por lo tanto, en primer lugar, la encuesta del Instituto Gallup trata sobre la opinión de los partidarios del Partido Republicano, no de los miembros del Congreso, como anuncian los propagandistas rusos; y, en segundo lugar, la mayoría de los simpatizantes republicanos, el 53 % exactamente, respaldó el «apoyo a Ucrania en la recuperación de territorios, incluso si esto significa la continuación del conflicto».

El autor de The Washington Post cita otra encuesta, que también analiza la opinión pública sobre el apoyo a Ucrania dentro del contexto del aumento de los precios de la gasolina y los alimentos. El estudio del Chicago Council on Global Affairs mostró que el 33 % de los partidarios republicanos defienden la continuidad del apoyo a Ucrania, incluso si esto se reflejará negativamente en los precios internos de EEUU, por otra parte, el 63 % está de acuerdo en que EEUU “deba alentar a Ucrania a buscar la paz lo más rápido posible, incluso si esto supondrá la pérdida de parte de sus territorios, para que el precio (de la guerra) no sea alto para las familias estadounidenses”. En cambio, los partidarios de los demócratas mostraron resultados radicalmente opuestos: 61 % contra 36 %. Sin embargo, las opiniones de todos los encuestados están prácticamente divididas por igual. No obstante, este estudio, al igual que los anteriores, se refiere a la opinión pública de todos los ciudadanos estadounidenses, no a la opinión de los miembros del Congreso.





Recordemos que el 7 de febrero, durante su discurso anual ante el Congreso, el presidente Joe Biden anunció que los EEUU están unidos en su apoyo a Ucrania y lo hará todo el tiempo que sea necesario.