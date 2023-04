Falso: La “evacuación” rusa de niños ucranianos no es “crimen de guerra”

Los medios de comunicación rusos han reaccionado con una potente corriente de desinformación a la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de emitir órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, Maria Lvova-Belova. Comentando la emisión de la orden, los medios pro-Kremlin han anunciado que la “evacuación” de niños ucranianos de zonas de combate y su traslado a Rusia con el objetivo de “evitar víctimas entre civiles” supuestamente no puede considerarse crimen de guerra. Los medios rusos también nombraron “misión humanitaria para salvar a los niños de los bombardeos ucranianos” la deportación de habitantes ucranianos.



“Indignación y sorpresa, hablando sutilmente, es lo que provoca la decisión del TPI en La Haya, la cual prácticamente ha reconocido la salvación de los niños del dolor y sufrimiento de la guerra como delito. Semejante comprensión retorcida de la ley no puede llamarse de otra manera que no sea el “tribunal infernal”, escriben los medios rusos.



El Kremlin difundió tal información también en español a través de las cuentas de las redes sociales de sus embajadas. Por ejemplo, la embajada de Rusia en México tuiteó que “la CPI no tiene en cuenta las circunstancias” de que es “la evacuación de familias y niños sin cuidado parental, de zonas de combate, donde la estancia es mortal”.

Además, algunos medios de comunicación en español defienden la posición del Kremlin, que afirma que la deportación forzosa de los niños no es un crimen de guerra. Entre ellos están tanto TeleSur y Cubadebate, como el medio estatal ruso Sputnik Mundo.