Falso: La CPI de La Haya absuelve al ejército ruso

La Corte Penal Internacional realmente emitió una orden de arresto contra Putin sólo por la sospecha de la deportación forzosa de los niños de los territorios ocupados por Rusia. Según Dmytro Koval, candidato de ciencias jurídicas, experto de la organización de los DDHH Truth Hounds, con quien StopFake contactó para aclarar los hechos, la orden emitida no significa en absoluto que el Tribunal no haya visto los crímenes del ejército ruso en Ucrania.



«La Corte Penal Internacional no es una corte que se ocupa de decenas de casos contra un país específico. Debe elegir los de la más alta prioridad y seguirlos. En este caso, la mayor prioridad fue el caso que tomó el Tribunal. Y (este) es un crimen que no se comete desde hace 70 años. Otro caso es la destrucción de infraestructura crítica (el segundo caso en el que está trabajando la corte internacional, ed.). Estos delitos dejan lugar a calificaciones adicionales, por ejemplo, genocidio o crimen contra la humanidad”, dice el experto.



Según Koval, es posible que en un futuro la CPI se encargue también de otros casos relacionados con Ucrania, pero para ello se requieren ciertas circunstancias.



“Cuando la CPI posea la suficiente información acerca de otros delitos y tenga los recursos y la comprensión, esto estará hecho (se iniciarán los casos, ed.)”, añadió el abogado.