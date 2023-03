Falso: En Polonia, en una mina de carbón, encuentran 500 cuerpos de los militares que lucharon en Ucrania

Los medios rusos están difundiendo este mensaje aludiendo al canal de Telegram del propagandista ruso, Ruslan Ostashko, con una audiencia superior a los 345 mil seguidores. Sin embargo, tal como lograron establecer los periodistas de StopFake, inicialmente, la información sobre el “cementerio” con los presuntos militares ucranianos en la mina polaca Bogdanka había sido publicada por el canal anónimo de Telegram, “Sheptún”, bajo el hashtag #nampishut (nos escriben – de ruso). Dicho canal es utilizado por los servicios especiales rusos para incitar el sentimiento antigubernamental en Ucrania, reiteró el Servicio de Seguridad ucraniano.

En la propia publicación de Sheptún no se indica la fuente de esta información. El hashtag #nampishut (nos escriben – de ruso) prevé que los administradores de este canal de Telegram supuestamente han recibido este mensaje de uno de sus lectores. No obstante, los periodistas de StopFake no han logrado encontrar ninguna información acerca de este incidente en fuentes abiertas, especialmente en los medios polacos o redes sociales.



Yan Matysik, el portavoz de la mina Bogdanka (empresa Lubelski Węgiel «Bogdanka» SA), desmintió esta información en su comentario a StopFake. El representante de la compañía declaró que la información que se está difundiendo en la red es falsa. Por otro lado, enfatizó en la absurdidad de este mensaje, ya que no se están llevando a cabo hostilidades en las inmediaciones de Bogdanka, ni en el territorio de Polonia.

A pesar de ello, este mensaje se difunde con el objetivo de reforzar varias narrativas propagandistas del Kremlin, en particular, que los “mercenarios extranjeros” están luchando en masa del lado de Ucrania, y el gobierno ucraniano está tratando de ocultar grandes pérdidas de mano de obra.



En agosto de 2022, el subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general de división, Volodymyr Talalay, dijo que no más de 100 militares extranjeros están combatiendo bajo contrato en las Fuerzas Armadas de Ucrania. También se sabe de fuentes abiertas que actualmente son al menos 5 voluntarios polacos que fallecieron luchando por Ucrania. Estas cifras son considerablemente menores que el número de cuerpos supuestamente encontrados en el «cementerio».



En cuanto a la suposición de los propagandistas acerca de que los cuerpos encontrados supuestamente pueden pertenecer a los militares de las FFAA ucranianas que habían salido del país para recibir tratamiento y cuyos órganos fueron extraídos en el extranjero, cabe señalar que esta hipótesis es totalmente absurda. StopFake ha analizado profundamente la narrativa