Falso: En EEUU, Ucrania recluta a personas sin hogar para la Legión Internacional

El servicio de prensa del MAE de Ucrania confirmó a StopFake que estos carteles no son reales: ni el MAE de Ucrania ni el Ministerio de Defensa ucraniano, ni tampoco la embajada de Ucrania en EEUU, han emitido nunca ningún material que promoviera el “ingreso” de los ciudadanos estadounidenses a la Legión Internacional.

Este hecho también fue corroborado por el servicio de prensa de la Legión Internacional de Defensa de Ucrania que, a la solicitud de StopFake, respondió que ninguna de las estructuras de las FFAA de Ucrania “ha creado, colocado o promovido mensajes de este tipo o similares ni en EEUU ni en otros países”.



“En nuestra opinión, este mensaje tiene signos de campaña de información dirigida contra Ucrania y sus aliados. Su objetivo es retratar a los voluntarios de EEUU, como a aquellos que han venido a defender la libertad de Ucrania y de Europa no por sus convicciones, sino por sus fracasos personales en la vida. Enfatizamos que esto no se corresponde con la realidad, dado que la gran mayoría de los voluntarios de EEUU ha venido por sus razones ideológicas, teniendo muchas mejores oportunidades financieras en EEUU”, dijo el representante de la Legión Internacional en su comentario a StopFake.



El MAE de Ucrania también ha señalado que los ciudadanos estadounidenses que se han unido a la Legión Internacional no son mercenarios, tal como los retrata a propósito la propaganda rusa. A diferencia de los mercenarios, los legionarios se unen a las Fuerzas Armadas de Ucrania y están bajo su mando. Los extranjeros que realizan el servicio militar en las FFAA de Ucrania reciben el mismo apoyo financiero que los ciudadanos ucranianos. Aquellos ciudadanos extranjeros que no desean firmar un contrato con las Fuerzas Armadas, se integran a los batallones de voluntarios. No reciben beneficios materiales; la mayoría de ellos tienen motivos personales e ideológicos para proteger la justicia y los derechos de los ucranianos.



“Con el principio de la guerra, miles de estadounidenses han acudido a la embajada para obtener información adicional de cómo unirse al ejército ucraniano. Muchos de ellos han firmado un contrato con el Ministerio de Defensa de Ucrania y ahora son parte de nuestra lucha por la libertad y la independencia. No son mercenarios que vienen a ganar dinero. Son personas que han firmado un contrato oficial con las FFAA de Ucrania, personas de buena voluntad que ayudan a Ucrania a luchar por su independencia”, declaró el servicio de prensa del departamento.



Lo más probable es que la campaña con dicho cartel haya sido planificada en el estado de Idaho (EEUU), dado que en la imagen se puede ver el número de teléfono del Departamento de Trabajo de Idaho.



El servicio de prensa del MAE ucraniano ha señalado que “este episodio debería ser investigado por las autoridades de seguridad locales”.