Al contrario, la Casa Blanca anunció que EEUU no “posibilita ni incita” a las FFAA ucranianas a atacar fuera de Ucrania”. En respuesta a la reciente declaración del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que “los servicios especiales de Occidente” están involucrados en los “ataques terroristas” que se realizan en el territorio ruso, el coordinador del Consejo de la Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca respondió anunciando que EEUU no “permite ni alienta a los ucranianos a atacar fuera de Ucrania”, escribe la CNN.



En la sesión informativa, como respuesta a las acusaciones de Putin de que los “servicios especiales de Occidente” supuestamente ayudan a los “neonazis” a realizar ataques terroristas en el territorio de Rusia, John Kirby señaló: “Desde los primeros días de esta guerra, hemos proporcionado inteligencia y apoyo a las FFAA ucranianas basado en la información para que puedan defenderse mejor, realizar operaciones y continuar los intentos de recuperar territorios que los rusos les arrebataron ilegalmente durante la invasión, de hecho, incluso desde 2014. No entraré en los detalles de qué es esa inteligencia y cómo se transmite, pero está destinada a ayudarlos a defender su territorio”.



Además, de acuerdo con las normas del derecho internacional, no existen las “regiones nuevas de Rusia”. En este caso se trata de los territorios ucranianos invadidos y anexados de manera ilegal por la Federación Rusa: República Autónoma de Crimea, las partes de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. El ejército ucraniano tiene todo el derecho de realizar cualquier tipo de acciones militares en esos territorios con el objetivo de liberarlos.



Los medios rusos también señalan continuamente que el representante de la Casa Blanca no ha mencionado en ninguna ocasión los repetidos ataques de Kyiv a las regiones de Kursk, Bélgorod y Briansk. Por tanto, ellos mismos dividen las regiones de la Federación Rusa y los «nuevos sujetos de la Federación», que, como entienden, no son parte legal de Rusia.