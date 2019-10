Falleció el benefactor de balseros y veterano de la Brigada 2506 Arturo Cobo

El fundador del Hogar de Tránsito para refugiados cubanos en Cayo Hueso y veterano de la Brigada 2506, Arturo Cobo, falleció el domingo a los 78 años en el Lower Keys Medical Center de esa ciudad.

“Esta es una pérdida muy sentida, no solo para los activistas de la lucha por la libertad de Cuba, sino para los miles y miles de balseros a los cuales él ayudó durante décadas”, dijo en Miami Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia. “Les curó las llagas, les dio de comer y los albergó, muchas veces con su propio dinero”.

Cobo había nacido el 12 de marzo de 1941 en Santiago de las Vegas, en el municipio de Boyeros, provincia de La Habana.

“Fue el mejor padre del mundo: nos adoraba a mi hermana y a mí, a sus nietos y a su bisnieto”, dijo desde Cayo Hueso su hija Elsa Degraffenreid.

Su padre estaba enfermo, pero la familia no esperaba su fallecimiento, revela Elsa.

“Creíamos que le quedaba más tiempo”, dice. “Su alegría era vernos a nosotros. “Papá, ¿cómo estás?, le preguntábamos, y decía: “Ahora que estás tú aquí estoy bien”.

Lo que hizo Cobo con el Hogar de Tránsito en Cayo Hueso fue instrumental no solo para recibir a los balseros y para tratar de orientarlos, declaró la presentadora radial y periodista cubanoamericana Ninoska Pérez Castellón.

“También creó una especie de pared donde estaban los nombres de personas que aparentemente habían desaparecido en esa travesía, y muchas familias iban allí buscando a ver si se sabía algo de sus seres queridos”, dijo la conocida presentadora radial entrevistada por Arianne González para Radio Martí.

La bandera de la Brigada 2506 está izada a media asta en la sede del grupo, declaró su director, Humberto López.

Uno de los tantos balseros que se beneficiaron con la generosidad y los nobles oficios de Cobo fue Enrique Padrón, quien llegó a las costas del sur de la Florida en 1994.

“Es el ejemplo de un cubano que nunca dejó atrás el amor por Cuba”, manifestó Padrón en entrevista con González. “El trabajo que hizo Arturo Cobo en coordinación con Hermanos al Rescate fue extraordinario. [Su obra] (...) en Cayo Hueso debe quedar en los anales de la historia cuando Cuba sea libre”.

Le sobreviven sus hijas Rebeca Cobo y Elsa Degraffenreid; un nieto, tres nietas y un bisnieto. Su cadáver será cremado, y habrá una misa en su honor este domingo a las 3 de la tarde en la Basilica of St. Mary Star of the Sea de Cayo Hueso.

La Brigada 2506 va a recibir sus cenizas, que descansarán en un nicho del Mausoleo de la Brigada en el Cementerio Caballero Rivero Dade South Memorial Park, de 14200 SW 117 Ave., en Miami. La fecha de la ceremonia fúnebre se anunciará oportunamente.