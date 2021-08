Fallece en Las Tunas el opositor Cristian Pérez Carmenate

El opositor y exprisionero político cubano Cristian Pérez Carmenate falleció este domingo víctima del cáncer, enfermedad que tuvo que enfrentar sin los medicamentos requeridos, dijo su esposa a Radio Televisión Martí.

Pérez Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), murió a las 2:25 de la tarde, en el hospital Ernesto Guevara, de Las Tunas. Tenía 48 años.

“Producto de su enfermedad, el cáncer, el mieloma (...), que nunca hubo medicamentos para él tomárselos, porque el medicamento que le mandaron eran unas pastillas que nunca las pudimos comprar", explicó la viuda del opositor, María Elena Castillo.

Según la mujer, su esposo tampoco recibió el medicamento en el hospital, "porque no había".

El fármaco que necesitaba Pérez Carmenate "desapareció por completo", o lo "desaparecieron, no sé, porque aquí venían y me decían ‘yo las compré’, pero cuando nosotros llamábamos, nos decían que no había, y nunca se pudo tomar ese medicamento”, añadió.

La falta de la talidomida, un medicamento para tratar el mieloma múltiple, ocasionó que el cáncer que padecía su esposo pasara a sus riñones, y le ocasionara un fallo renal, aseguró Castillo.

“Al cogerle (la enfermedad) los riñones, cuando él ingresó, que descubrieron que tenía los riñones colapsados, empezaron a hacerle hemodiálisis, y con la hemodiálisis había medicamentos que no tenían en el hospital, y los tenían que inventar los médicos”, subrayó la esposa de Pérez Carmenate.

En medio de la gravedad del opositor "no había medicamentos para subirle la presión, no había antibióticos para combatir (la infección de) los riñones (...). No había nada; en el hospital no hay nada. Ese hospital está en cero. Ese es el hospital Ernesto Guevara”, afirmó Castillo.

En junio pasado, la madre del opositor, Yolanda Carmenate, y el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, alertaron que la vida del activista corría peligro, y solicitaron la ayuda de los congresistas cubanoamericanos en EEUU para obtener una visa humanitaria, para que el enfermo pudiera recibir la atención médica requerida.

La madre dijo entonces que su hijo llevaba cerca de dos meses sin recibir el tratamiento médico necesario, por la falta de recursos en el hospital Ernesto Guevara. En denuncias previas, había señalado una situación similar.

Pérez Carmenate fue arrestado violentamente en Las Tunas, el 12 de agosto de 2019. Durante la detención, un agente policial le fracturó el brazo derecho. En esa condición fue llevado primero a la prisión provincial El Típico, y luego trasladado al centro penitenciario conocido como "Plan Confianza".

Al cabo de 40 días en prisión sin recibir atención médica, el opositor fue operado de un tumor en el brazo en el hospital Clínico Quirúrgico Ernesto Guevara, y aún convaleciente fue enviado de vuelta a prisión, hasta que en noviembre de 2019 se le otorgó la Licencia Extrapenal por razones de salud.

Pérez Carmenate fue sepultado este domingo. Su esposa dijo que, tanto en el hospital como en el cementerio, hubo presencia policial.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)