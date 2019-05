Falla vuelo de Cubana de Aviación en Holguín y expulsan a los pasajeros del aeropuerto

En medio del caos de transporte que vive el país, la empresa Cubana de Aviación anunló un vuelo desde Holguín a La Habana, y a pesar de la desesperación de los pasajeros las autoridades del aeropuerto los obligaron a abandonar el recinto sobre las 12 de la noche.

Uno de los afectados, Yéremi Blanco Ramírez, publicó las incidencias en su cuenta de Facebook y en un breve recorrido con la cámara describió el ambiente.

“Ahora mismo el aeropuerto está vacío, porque los empleados de Cubana están sacando a todos los pasajeros, (a los) que por supuesto no le van a resolver el asunto de su vuelo”, explicó.

Los funcionarios de la terminal aérea no ofrecieron más explicaciones, procedieron al cierre de la instalación, indicó el autor de la denuncia.

“Ahora mismo estamos en el aeropuerto de Holguín, cancelaron el vuelo y quieren darnos el dinero y dejarnos en la calle, no hay respuestas de nadie y no hay solución. Todos estamos aquí exigiendo respuestas y soluciones de las muchas que prometen”, escribió en la red social.

Matrimonios, padres con infantes de pocos meses y otras personas se mostraban desconsoladas con el anuncio, ante el que no tuvieron más aclaraciones ni disculpas.

“Los están sacando afuera porque dicen que el aeropuerto tiene que cerrar porque los trabajadores de Cubana cierran a media noche (…) nuestras maletas botadas, no van a hacer nada con nuestro pasaje, nos están mandando a que resolvamos la situación por nuestros propios medios. No sabemos qué vamos a hacer, esta es la realidad en Cubana de Aviación ahora”, remató Blanco Ramírez en su material en video.

“Estamos esperando respuesta porque nos botaron de aquí del aeropuerto”, señala indignado un hombre al lado de una mujer con un bebé en los brazos. “No tienen dinero para devolver, no hay guagua, no hay avión, no hay nada (…) esto aquí es un asco, lo estoy publicando así en Facebook, esto es un asco, este país es un asco, por eso hay que irse de este país pa’l c…”.

Ballester publicó fotos y un mensaje donde informó que en la madrugada fueron trasladados “para un hotel en Guardalavaca con la esperanza de en la mañana o al mediodía irnos a nuestro destino en guagua”.

[Con información de las redes sociales, Facebook]