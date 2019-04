Exilio pide a EEUU que declare terroristas a los "colectivos" venezolanos

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) instó este viernes al Gobierno de Estados Unidos a que declare "grupo terrorista" a los llamados "colectivos" chavistas y no rechace el uso de la "fuerza en estos momentos críticos" en el país sudamericano.



En una carta dirigida al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el presidente de Veppex, José Antonio Colina, le recuerda que "rechazar el uso de la fuerza fortalece al régimen (venezolano) y debilita la presidencia legítima" (del líder opositor Juan Guaidó) y a los venezolanos que "luchan por la libertad".

"No hay manera de destacar la urgencia de esa acción", subraya Colina en la carta, para agregar que los "ciudadanos oprimidos de Venezuela esperan una respuesta contundente" por parte de la Administración de Estados Unidos.

Por ello, resulta fundamental, en opinión de Veppex, el compromiso de Estados Unidos para declarar "grupo terrorista" a los "colectivos" paramilitares. Esto le demostraría al mundo que Estados Unidos "no se ha retirado de esta causa".

Por el contrario, una medida de este tipo enviaría el mensaje de que Estados Unidos "sigue liderando" en este "momento histórico" la defensa de las libertades en Venezuela.



La organización de exiliados venezolanos, con sede en Miami, expresó también su preocupación por la declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien tildó de "acción prematura" el "uso de la fuerza en estos momentos".



El 29 de marzo, Abrams dijo que estaría dispuesto a verse con el gobernante Nicolás Maduro para debatir su salida del país, pero no para negociar, porque "ha probado que solo usa las negociaciones para comprar tiempo y dividir a la oposición".



"Nuestro punto de vista -precisó Abrams- es que Maduro debe dejar el país, no solo el palacio de Miraflores, sino dejar el país porque su presencia haría la transición extremadamente difícil".



El Departamento de Estado de Estados Unidos ha mantenido "conversaciones" con las autoridades españolas sobre la posibilidad de que España acogiera a funcionarios venezolanos que decidieran romper con Maduro, aunque ese intercambio no desembocó en ningún acuerdo.



Unos 3,4 millones de venezolanos han salido del país a causa de la crisis humanitaria y política, y 2,7 millones se encuentran en otras naciones de América Latina, según estadísticas facilitadas en febrero por el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela del régimen de Maduro decidió levantar esta semana la inmunidad parlamentaria Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.

(EFE)