Exiliados en Miami protestan en contra de First American Bank: “Es inmoral hacer negocios con una tiranía"

Bajo inclemente lluvia matinal, exiliados cubanos manifestaron su indignación frente a una sucursal del banco First American Bank en Miami que, según versiones, maneja cuentas de misiones diplomáticas del régimen de Cuba en EEUU.



“Tener las cuentas del régimen para lo que sea es una falta moral”, dijo a Radio Televisión Martí el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, dirigente de la Asamblea para la Resistencia en Cuba, organización no gubernamental que convocó la protesta.



Asimismo, anunció el inicio de una campaña contra las instituciones bancarias que hacen negocios con la dictadura cubana en Estados Unidos y en el mundo.



“Es inmoral hacer negocios con una tiranía que apoya la agresión contra Ucrania por parte de Rusia, que es un régimen sangriento”, dijo el Dr. Gutiérrez Boronat.

Los manifestantes portaban carteles en apoyo al paro nacional que promueven organizaciones de la oposición en Cuba y gritaban consignas en contra de la entidad bancaria y a favor del respeto de los derechos humanos en la isla.



“Estoy aquí porque me indigna y me duele que en un país democrático como EEUU haya instituciones como este banco que financien al régimen castrista”, comentó el exprisionero político, Jorge Luis García Pérez "Antúnez".



Un reciente informe del diario The Miami Herald aseguró que First American Bank maneja las cuentas de la Embajada de Cuba en Washington y de la misión de la isla en Naciones Unidas.



El diario cita declaraciones de John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba/Estados Unidos.



“El First American Bank es el banco que tiene las cuentas de la dictadura cubana, su asociación con el crimen y el atropello en Cuba, es directa”, afirmó, por su parte, Luis Zuñiga, activista del Consejo por la Libertad de Cuba.

Durante la manifestación, ningún representante de la filial bancaria salió a confrontar a los activistas.



Según fuentes de The Miami Herald, First American Bank adquirió en junio último las cuentas del régimen, después de que Centennial Bank cortó las relaciones de negocios con La Habana por su respaldo a Rusia en relación con la invasión a Ucrania.



Radio Television Martí envió un correo electrónico a First American Bank, indagando sobre lo publicado por el diario local.



“No comentamos sobre ninguna de las cuentas de nuestros clientes, ni sobre ninguna negociación que podamos tener con clientes o clientes potenciales, respondió Adelberto Spaan, vicepresidente ejecutivo de la institución financiera.



El Departamento del Tesoro de EEUU autoriza a los bancos a manejar las cuentas de misiones diplomáticas de países que son objeto de sanciones.



El Herald informó que, según sus fuentes, First American Bank está en negociaciones con La Habana en una operación con el oficialista Banco Internacional de Comercio para abrir una cuenta de corresponsalía en la isla.



En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de First American Bank respondió:



“Como saben, Cuba es un país fuertemente sancionado y no consideraríamos ninguna relación con nadie que viole las sanciones vigentes o cualquiera de las reglas de la oficina de control de activos extranjeros, OFAC”.



Los manifestantes aprovecharon la ocasión para expresar respaldo al paro cívico nacional que promueven organizaciones opositoras en Cuba.