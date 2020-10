"Un golpe bajo a millones de cubanos", así califican los exiliados la admisión de Cuba al CDH

Un grupo formado por 85 organizaciones y medios independientes cubanos, latinoamericanos e internacionales emitieron una declaración en la que condenan la elección de Cuba este martes a su 5to. mandato en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

“Esto no solo recompensa el pobre historial de Cuba en materia de derechos humanos, sino que socava la integridad del Consejo para responsabilizar a los gobiernos abusivos por sus acciones en la región y en todo el mundo”, afirma el manifiesto.

“Cuba no ha ratificado los pactos fundamentales de Derecho Internacional, por ejemplo, no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales”, dijo en entrevista para Radio Televisión Martí, Alessandra Pinna, Jefa del Programa para América Latina y el Caribe de la ONG asentada en Washington, DC, Freedom House.

El comunicado recuerda que desde su fundación en Ginebra en 2006, Cuba ocupó uno de los ocho puestos del Consejo de Derechos Humanos correspondientes a América Latina y el Caribe y que en los 12 años que estuvo en el alto organismo, solo apoyó 66 de las 205 resoluciones aprobadas en respuesta a graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

“El país sigue estando, año tras año, entre los peores calificados en materia de libertad de prensa en América Latina, y ocupa el puesto 171 de los 180 países analizados en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2020 de Reporteros sin Fronteras (RSF); y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) incluye a Cuba en una lista de los 10 países con mayor nivel de censura del planeta”, denuncian los 85 firmantes.

En este sentido, Pinna agregó que “según todos los informes e índices existentes sobre derechos humanos, libertades civiles y políticas, Cuba, constantemente, obtiene la puntuación más baja en la región y también en el mundo, incluido el informe de Freedom House, ‘Libertad en el mundo’.

El documento divulgado señala que el Gobierno de la Isla "no ha extendido una invitación al país al Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que visita a los presos por delitos de carácter político, no ha logrado ingresar a la isla desde 1989. Cuba es también el único país de América que Amnistía Internacional no ha podido visitar desde 1990".

La representante de Freedom House resaltó que “hay más de 125 presos políticos, las violaciones de derechos humanos en la isla son sistemáticas y siguen en la máxima impunidad porque no hay Estado de derecho ni separación de poderes en el régimen totalitario de Cuba”.

“Esto lo pudimos ver durante el fin de semana: el uso de la violencia solamente apenas tres días antes de esta votación”, apuntó Pinna en referencia a las represalias contra activistas desatadas los días 9 y 10 de octubre cuando trataron de conmemorar el aniversario del inicio de la Guerra de los Diez Años en 1868.

Abu Duyanah Tamayo, presidente de la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, que también suscribió la carta, indicó desde La Habana a nuestra redacción que “el régimen viola todos los derechos humanos. En mi caso específico, yo soy perseguido por ser creyente, por ser musulmán, pero también por ser escritor y periodista independiente”.

La proclama añade que “Cuba ha recibido severos señalamientos sobre violaciones a la libertad de asociación y expresión, persecución política, detenciones arbitrarias, prohibiciones de transitar libremente por el territorio nacional y de viajar al extranjero, ausencia de independencia judicial, censura, control de Internet y escasa pluralidad de medios de comunicación”.

Los 85 signatarios se comprometen a “estar vigilantes, monitoreando las acciones de Cuba dentro del Consejo, certificando que los derechos humanos y las libertades fundamentales están siendo respetados y protegidos”.

Firmantes:

