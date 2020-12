Exiliados cubanos en París protestan contra la dictadura castrista (VIDEO)

Opositores que han sufrido cortes e interferencias en sus líneas telefónicas y de Internet por más de 24 horas en la isla consideran que esas acciones buscaban impedirles participar en un evento virtual organizado por el Parlamento Europeo.

Varios opositores, disidentes y miembros de la sociedad tenían previsto este viernes unirse en una videoconferencia, durante una sesión extraordinaria del Parlamento Europeo con opositores, presidida por Katja Afheldt, jefa de la diplomacia europea para México, América Central y el Caribe.

Manuel Cuesta Morٍúa explicó que el viernes, al no poder participar vía online desde su casa, decidió ir hasta una embajada en La Habana donde podía conectarse "pero fue entonces que me detuvieron".

"Aunque no me dijeron las razones del arresto es obvio que lo hicieron para que no pudiera participar en esa videoconferencia", aseguró.

Fue liberado en la tarde luego de un arresto por un espacio de 6 horas. Entretanto, este sábado sigue sin servicio en su hogar. "He llamado a ETECSA pero no me dan explicación".

También la Dama de Blanco Berta Soler, que estaba invitada al evento, y su esposo Ángel Moya, sufrieron cortes de servicio ayer y les fue devuelto al mediodía de este sábado, según comunicaron en las redes sociales.

Activistas cubanos han denunciado este año que la Seguridad del Estado ha usado acciones similares para impedir la participaran en foros virtuales,

El Observatorio de Internet NetBlocks confirmó que hubo una interrupción parcial de las redes sociales y las plataformas de transmisión en Cuba durante las protestas frente al Ministerio de Cultura, en La Habana, a finales de noviembre.

La interrupción del acceso a Internet a Cuba ha sido denunciada por organizaciones internacionales, gobiernos y activistas.