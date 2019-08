Exiliado anticastrista reta al “¡No nos entendemos!” de Fernando Echevarría

El actor Fernando Echevarría, intérprete de un video promocional del régimen cubano contra la Ley Helms-Burton, fue retado este viernes a un debate por el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, Secretario Nacional del Directorio Democrático Cubano.

En un mensaje en video, Gutiérrez Boronat, que tiene un doctorado en Filosofía y Estudios Internacionales, emplazó a Echevarría a debatir sus posturas sobre las confiscaciones de propiedades a familias cubanas por parte del régimen cubano desde 1959.

Echevarría es uno de los dos actores que participan en una serie de nuevos mensajes televisivos sobre el embargo estadounidense a Cuba, y en los que remata cada capítulo con la frase: “¡No nos entendemos!”, pero lejos de rechazar los beneficios de Estados Unidos, fue visto a su llegada a Miami.

“Como miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana (…) quiero emplazar a este señor para que debatamos públicamente sobre la Ley de Libertad Cubana, sobre el derecho del pueblo cubano a la libertad y la democracia, y sobre el apoyo del exilio cubano a esa ley…”, señaló Gutiérrez Boronat.

Consulte el texto de la Ley Helms-Burton La ley fundamental de Estados Unidos para Cuba es la de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba de 1996, o Helms-Burton, que codifica en una sola legislación todas las disposiciones del embargo y las condiciones para su levantamiento. ​ DOCUMENTO. TEXTO de la Ley Helms-Burton​

El luchador anticastrista se presentó como “miembro de la resistencia cubana que encabezó la campaña de la comunidad a favor de que se implementara el Capítulo III (de la Helms-Burton) y de que terminara el turismo de cruceros a Cuba”.

En uno de los promocionales del régimen de La Habana, Echevarría puede observarse sirviéndose una taza de café, mientras con voz afectada declama el contenido de la diatriba.

“Una ley, la Helms Burton. ¿Por qué?, ¿Porque mi historia es rebelde ante lo injusto? ¿Porque no encajo ante tus patrones democráticos? (…) ¿Por qué te empeñas en democratizarme, desgarrar mis sueños, borrar mi cultura y someterme? No, así no; así no nos entendemos”, declara un Echevarría hierático.

Gutiérrez Boronat dice al actor que “es muy fácil ser vocero de una campaña oficial mentirosa y venenosa, dentro de una dictadura donde no hay derecho a réplica, donde el derecho a réplica se castiga con la prisión y la represión”.

El también activista de derechos humanos anunció que pedirá “a las autoridades de Estados Unidos que se fijen en este tipo de vocero del régimen, que está defendiendo la dictadura, que está haciendo la extensión del mensaje, de la comunicación del régimen de Cuba y después vienen a Miami a descansar y a irse de vacaciones”.

A los spots de Echavarría respondieron el también actor Roberto San Martín, “Tito” en la película “Habana Blues”, del realizador español Benito Zambrano, así como Alex Otaola, conductor del programa en vivo en Facebook, ¡Hola-Ota-Ola!.

Un reportaje del canal América TV publicó el pasado 19 de agosto fotografías del actor y lo recriminó en su noticiero estelar: “ha dejado a un lado la retórica y está de visita aquí, en Estados Unidos”.

En las redes sociales, los memes no se hicieron esperar y se han centrado en el café consumido en el comercial y se refieren al café La Llave, mientras en otros chistes gráficos Echevarría aparece degustando el néctar negro en el conocido Restaurante Versailles, centro neurálgico de las protestas del exilio histórico cubano.