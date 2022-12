Excarcelan al líder opositor José Díaz Silva

El preso político José Díaz Silva fue liberado este sábado con licencia extrapenal.



El propio opositor posó en una foto, enviada a nuestra redacción, con el documento que certifica su excarcelación, fechado el 24 de diciembre de 2022.

Según informó a Radio Televisión Martí la activista Marta Beatriz Roque, Díaz Silva fue liberado con la condición de que partiera al exilio junto a su esposa, la también activista Lourdes Esquivel.



Roque afirmó que la Seguridad del Estado les compró los pasajes para que salieran del país.



El líder del movimiento "Opositores por una Nueva República" se encontraba encarcelado en la prisión Combiando del Este, en La Habana, condenado por el delito de "amenaza", bajo un régimen severo y en celda de aislamiento, desde que le fue revocada en marzo de 2022 una sanción de 2 años de trabajo correccional sin internamiento.

Tanto él como su familia denunciaron que la medida le fue revertida por demostrar en varias oportunidades su solidaridad con las familias de los prisioneros políticos del 11 de julio de 2021, en el reparto habanero de La Güinera.

Además, han denunciado que en las dos ocasiones en que las autoridades le concedieron pases domiciliarios, la intención era que abandonara la isla a cambio de su libertad, presionándolo además con otras dos peticiones fiscales, de 7 a 12 años de cárcel.



En el mes de octubre, Díaz Silva había denunciado a Radio Martí: "Ellos dicen que a mí no me van a soltar nunca de la prisión, que yo tengo que irme del país. Ellos me traen a mí, me dan el pase ese, para que yo gestione (en la Embajada de EEUU) una entrevista, para que yo trate de sacar una visa".



Durante su encarcelamiento, el opositor hizo una huelga de hambre exigiendo el restablecimiento de las visitas familiares y atención médica debido a su padecimiento en los riñones.