Ex asesor de Putin adelanta posibles salidas al conflicto y las jugadas en la cúpula del Kremlin

El presidente ruso Vladimir Putin ha cometido un grave error de cálculo al invadir Ucrania, desencadenando un conflicto que podría desbordar sus fronteras, posiblemente encendiendo una conflagración mayor, ha dicho un antiguo asesor presidencial y asesor del Kremlin.

En una entrevista con el servicio georgiano de RFE/RL, Gleb Pavlovsky, hablando a través de Zoom desde un lugar desconocido, dijo que la decisión de Putin de invadir Ucrania el 24 de febrero no tenía "ningún sentido político".

"Todo esto es una decisión personal de Putin. Nadie más que Putin la habría tomado, ni siquiera Ramzan Kadyrov, si hubiera tenido algo que decir", dijo Pavlovsky, refiriéndose al autoritario gobernante de la región rusa de Chechenia.

"Nadie, incluido yo mismo, se dio cuenta de lo maniáticamente obsesionado que debía estar con Ucrania. Subestimamos el grado de decadencia del gobierno ruso", agregó.

Disidente durante la época soviética, Pavlovsky cumplió una condena de exilio interno antes de la caída de la Unión Soviética. Tras el colapso del comunismo, Pavlovsky se convirtió en un "tecnólogo político", sirviendo como consultor del Kremlin desde 1996 hasta 2011, tras lo cual se convirtió en un crítico de la presidencia de Putin.

Sus comentarios se producen en un momento en que las fuerzas rusas están en gran medida empantanadas o en retirada en Ucrania, con pequeños avances o manteniendo posiciones en el sur, principalmente a lo largo de la costa del Mar Negro. Más de 4 millones de ucranianos se han visto obligados a huir del país en medio del asalto ruso no provocado.

Durante su invasión, las fuerzas rusas han sido acusadas por Human Rights Watch y muchas otras organizaciones de cometer crímenes de guerra y atrocidades en las zonas ocupadas de las regiones de Chernihiv, Kharkiv y Kyiv.

En su entrevista con RFE/RL, Pavlovsky, de 71 años, dijo que Putin había "caído en una trampa en Ucrania".

"Se suponía que Ucrania era una palanca para presionar a Occidente para que discutiera sobre cuestiones de seguridad", dijo Pavlovsky, refiriéndose a las demandas del Kremlin que Putin aireó por primera vez en diciembre.

"Es un juego de estrategia. Pero me quedé estupefacto al ver cómo tiraba por la borda todas las oportunidades de negociación sobre la auténtica seguridad de Rusia y, en cambio, optaba por este extraño pogromo al que llama 'operación militar especial', dado que el ejército ruso se ha retirado en gran medida de las zonas al norte de Kyiv y ha declarado que ahora se centrará en las zonas del sureste de Ucrania que ya están en manos de los separatistas respaldados por Rusia, Pavlovsky dijo que a Putin le resultará difícil declarar la "victoria".

"Firmar un alto el fuego inmediatamente sería lo más inteligente que podría hacer Rusia en este momento. Podría obtener un estatus de neutralidad de Ucrania, pero eso no significaría casi nada. En cuanto a la "desmilitarización", que se ha convertido en un eslogan propagandístico, el alcance de los daños en la infraestructura militar de Ucrania es lo suficientemente grande como para afirmar que se ha logrado la "desmilitarización".

"Y si Rusia no opta por la paz y decide continuar la guerra, entonces podría hacer cosas en Ucrania que harían que este conflicto escalara a un nivel imprevisto"

"Rusia intentará conservar los territorios que ha tomado hasta ahora, especialmente los que bordean el Mar de Azov, pero esto dependerá de la voluntad de los ucranianos de negociar y detener los combates", dijo Pavlovsky.

Al igual que otros observadores del Kremlin, Pavlovsky cree que Putin espera el fin de las hostilidades para el 9 de mayo, fecha en la que podría reclamar la "victoria" mientras Rusia conmemora la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Las celebraciones suelen incluir un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, con soldados que bailan como gansos, tanques y otros equipos militares.

Si se alcanza un alto el fuego antes del 9 de mayo, para que Rusia pueda celebrarlo y "venderlo" como una victoria, entonces será un buen resultado. Si no, no habrá paz, las negociaciones se alargarán y Rusia se encontrará con problemas aún mayores con las sanciones", predice Pavlovsky, advirtiendo que las sanciones suponen una amenaza aún más grave a largo plazo para el bienestar de Rusia.

Cuanto más se alargue el conflicto, más probable será que Moscú se recrudezca en Ucrania, predice Pavlovsky, con la posibilidad de que el conflicto se extienda más allá de las fronteras de Ucrania.

"Y si Rusia no opta por la paz y decide continuar la guerra, entonces podría hacer cosas en Ucrania que harían que este conflicto escalara a un nivel imprevisto. Y este siguiente nivel tendrá lugar más allá de las fronteras de Ucrania. Esto podría desembocar en una guerra convencional entre Rusia y Occidente, con la OTAN. Es difícil decir cómo sería esto exactamente, pero ya no lo considero impensable e imposible", dijo Pavlovsky.

Si la agresión rusa en Ucrania se prolonga -incluyendo el aumento de las bajas y las pérdidas de material- y las sanciones mundiales empiezan a ser aún más duras, Pavlovsky cree que es poco probable que los rusos se vuelvan contra Putin, sino que se unirán en torno a la bandera.

No creo que la gente se dé cuenta todavía del impacto de las sanciones. Empezarán a sentirlo a partir del verano. Y en cuanto se den cuenta de que las sanciones están diseñadas para destruir tanto la economía rusa como la Federación Rusa, todos se unirán para resistir.

"¿Culparán a Putin o a ellos mismos por ello? ¿Algún ruso que viera rodar los tanques alemanes en 1941 iba a culpar a [Josef] Stalin y a [Viacheslav] Molotov?", dijo Pavlovsky, refiriéndose al antiguo dictador soviético y al ministro de Asuntos Exteriores soviético, que primero firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi que incluía protocolos secretos sobre el reparto de Europa Central y Oriental en sus respectivas "esferas de influencia", antes de que Hitler lo desechara e invadiera la Unión Soviética.

La posibilidad de que la élite rusa -los llamados oligarcas- se vuelva contra Putin es también algo que Pavlovsky ve con escepticismo.

"Esa supuesta teoría supone que los oligarcas gobiernan Rusia. Los oligarcas nunca han gobernado Rusia, ni siquiera en los tiempos del débil [Boris] Yeltsin", explicó Pavlovsky, refiriéndose al primer presidente ruso postcomunista.

Pavlovsky también rechazó la reciente salida del conocido reformista postsoviético Anatoly Chubais, que dejó su puesto como enviado de Putin para el desarrollo estable.

"Si alguien piensa que Putin está sentado y dirigiendo la economía del país, o la vida pública, eso es simplemente risible. En realidad, Putin no es un tipo muy trabajador"

"Existe la falsa e incluso extraña suposición de que el círculo íntimo de Putin comenzará a distanciarse de él. Esto no sucederá. Además, el propio Chubais no era miembro de este círculo íntimo. No se le echará de menos porque ya no es relevante, no lo ha sido durante años. Es una reliquia política de una época pasada. Si hubiera tenido algún valor para el Kremlin, no se le habría permitido "escapar"", dijo Pavlovsky.

Según informaciones no confirmadas, Chubais había abandonado Rusia y se creía que estaba en Turquía.

Eso no significa que Putin no pueda enfrentarse a amenazas a su poder, sobre todo por parte de su círculo íntimo, añadió Pavlovsky.

"No son idealistas. Tienen sus propios designios en ese trono. Todos ellos están esperando el momento de la transición. Y eso pone bastante nervioso a Putin, que está rodeado de gente que ansía su trono. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de la gestión diaria del país la hacen ellos y no él", dijo Pavlovsky.

"Si alguien piensa que Putin está sentado y dirigiendo la economía del país, o la vida pública, eso es simplemente risible. En realidad, Putin no es un tipo muy trabajador", añadió.

Al recordar el tiempo que trabajó con Putin, Pavlovsky dijo que ahora se arrepiente de algunas cosas.

"De lo que me arrepiento es de haber desconectado mi cerebro de analista durante ese tiempo y, en cierto modo, haber donado mi cerebro a la 'franquicia del Kremlin y Putin'", explicó. "Ahora me doy cuenta de que debería haber tenido una perspectiva más amplia de las cosas, que debería haber reconocido las características del sistema que estábamos construyendo".

"Putin es un hijo de este sistema. Putin se irá, de una manera u otra, pero el sistema permanecerá".

(Escrito en Praga por Tony Wesolowsky a partir de una entrevista realizada por el servicio georgiano de RFE/RL).