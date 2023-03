Europa y la odisea de los migrantes cubanos: atrapados en Serbia

La vía de tránsito de cubanos implicados en la emigración no convencional ha llagado en los últimos años al Viejo Continente, un destino que por lejanía y rigor en las leyes migratorias no resulta menos difícil y riesgoso que el ya conocido trayecto por Sur y Centroamérica.



El tema sale a la luz tras la noticia sobre la detención de 23 cubanos, en el aeropuerto Nikola Tesla, en Belgrado, República de Serbia, antigua Yugoslavia, país que desde 1966, a tenor de un acuerdo entre La Habana y la entonces República Federativa de Yugoslavia, no exige visado a los cubanos.



Sin embargo, circulan fuertes rumores de que ese beneficio pudiera desaparecer en el futuro cercano.



En un video publicado en el canal de YouTube de MH Europa se informó que los cubanos llegaron al aeropuerto Tesla como turistas. No obstante, según la fuente, las autoridades los retuvieron y retiraron sus documentos de viaje.



Asimismo, en el video se denuncia que los funcionarios intentaron extorsionar al grupo tras su detención y exigieron 300 euros por cada uno para el trámite de visado.



El departamento de comunicaciones de la terminal aérea no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado por este reportero.



Según informó SchengenVisaInfo.com, citada por Diario de Cuba, "Serbia ha sido testigo de un aumento en el número de refugiados cubanos, de 36 a 339, así como de indios, de 557 a 4.469, y turcos, de 1.653 a 6.186".

Por lo general, los cubanos vuelan a Rusia, país que favorece a los isleños con libre visado desde 2018 y de ahí, se lanzan a la llamada ruta de los Balcanes Occidentales.



Llegan a Moscú en busca de mejoras individuales y familiares, y usan el país como puente para emprender la peligrosa travesía hacia Italia, Alemania, Francia y España, entre otros países.



Por otro lado, no son pocos los que visitan Rusia para comprar productos y revender en la isla. Se estima que cada año más de 25,000 cubanos arriban a la que fuera la nación de la oz y el martillo.



A su llegada, reciben un permiso de estancia de entre 30 a 90 días, y entonces comienza la coordinación del periplo, a veces con la ayuda de traficantes.



Idelys de la Caridad Chao y sus hijos viajaron en 2021 a Moscú, Rusia, y tras pasar por Turquía, Serbia, Macedonia, 78 kilómetros a campo traviesa y unas 32 ciudades, hoy radica en Atenas, Grecia, con permiso temporal en lucha perenne contra los avatares del migrante en tierra desconocida y el idioma como barrera que no puede vencer.



“Hemos comido de la basura de los barcos, los extranjeros votan comida, ropa y zapato y la hemos recogido”, dijo en una reciente entrevista a Radio Televisión Martí desde la capital griega.

El periodista independiente, Orelvis Cabrera y su pareja, Junior, también salieron a Moscú, en enero 2022, y en carne propia vivieron el rechazo de los locales por ser homosexuales.



Gracias a la organización no gubernamental People In Need recibieron ayuda y visados humanitarios para continuar viaje, hasta que llegaron meses después a Miami.



Cabrera Sotolongo, residía en Cárdenas, Matanzas, y estuvo 37 días preso por asistir y cubrir para la agencia CubaNet, las manifestaciones del 11 de julio en su localidad.

Otro caso es el del activista cubano Osmel Adrián Rubio Santos, el más joven entre los acuartelados en huelga de hambre en la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, por la liberación del músico Denis Solís.



En 2021 viajó a Moscú, pasó ocho meses laborando en la construcción, limpiando tiendas en jornadas de 10 y 12 horas de trabajo, al tiempo que permanecía oculto porque su permiso de estancia en el país había caducado.



Cruzó a Bielorrusa a campo traviesa. “Yo quiero, aunque sea, llegar a Angola”, dijo entonces el joven cubano que no veía la luz al final del túnel y que hoy reside en Italia.



Y en diciembre de 2021, un grupo de 71 cubanos varados en el aeropuerto de Vnukovo, en Moscú, fueron regresados a la isla por, según el Consulado de Cuba en Rusia, "no cumplir con los requisitos de entrada" en el país eurasiático.