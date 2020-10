Estudiantes de Sudán del Sur varados en Cuba y Zimbabue

Estudiantes de Sudán del Sur que fueron a Cuba y Zimbabue para recibir educación superior dicen que están atrapados en esos países sin dinero para comida, transporte o un boleto de avión a casa.

Un funcionario del Ministerio de Educación de Sudán del Sur culpó al Ministerio de Finanzas por no liberar fondos para cubrir los estipendios de los estudiantes y los atrasos en las universidades en que están, pero un funcionario del Ministerio de Finanzas insistió en que los estudiantes no reciben becas del gobierno.

Veintiocho estudiantes de Sudán del Sur están varados en Zimbabue y 11 más en Cuba. Algunos de los estudiantes se graduaron en julio de 2019, mientras que otros se graduaron en julio de este año.

En Cuba

Nuer Deng Deng, quien se graduó con un título de médico en la Universidad de Ciencias Médicas de Cuba en Pinar del Río el año pasado, dice que él y otros estudiantes de Sudán del Sur apenas se las arreglan.

"Nuestra situación es muy dura porque aquí en Cuba no tenemos embajada, no tenemos qué comer, no tenemos dinero, nuestra familia no puede enviarnos dinero, no tenemos dinero", dijo Deng a South Sudan in Focus de la VOA.

En Zimbabue

En Zimbabue, los estudiantes de Sudán del Sur ocuparon la Embajada de Sudán del Sur y cerraron sus operaciones para protestar por lo que dicen son las pésimas condiciones de vida.

John Mabil se graduó en derecho en la Universidad Estatal Midlands de Zimbabwe en julio. Él está pidiendo al gobierno de Sudán del Sur que liquide los atrasos que los estudiantes deben a varias universidades de Zimbabue para que puedan recibir sus títulos y regresar a casa.

"El gobierno no ha hecho nada, especialmente el ministerio de educación superior, el mismo ministerio que nos trajo aquí. Como alguien a cargo del ministerio, tienes que planificar para este grupo particular de personas que quieren volver a casa. No venimos aquí por nuestra cuenta, el gobierno nos trajo aquí", dijo Mabil a South Sudan in Focus.

Charles Lotara, un sursudanés que se graduó de la Great Zimbabwe University el año pasado y desde entonces regresó a Juba, dijo a South Sudan in Focus que más de 170 estudiantes que se graduaron de seis universidades estatales de Zimbabue en los últimos cinco años no han recibido sus certificados o transcripciones porque Sudán del Sur aún tiene que pagar atrasos a esas universidades.

Respuesta de Sudán del Sur

El doctor Justo Wani Jada, director general de formación y relaciones externas y subsecretario interino del Ministerio de Educación Superior de Sudán del Sur, admite que su país debe a Zimbabue atrasos de estudiantes por un total de 2 millones de dólares, incluidos los estipendios para estudiantes que no se han enviado desde 2018.

El Ministerio de Educación presentó reclamos de estudiantes por boletos de avión, estipendios y atrasos universitarios al Ministerio de Finanzas durante los últimos dos años, según Jada.

"No hay nada más que podamos hacer [salvo] seguirlos y convencerlos de las dificultades en las que se encuentran estos estudiantes. Y, de hecho, estoy seguro de que [han] sufrido lo suficiente. Incluso cuando les enviamos dinero para el COVID-19, tenía que pasar por América porque el gobierno cubano no permite que el dinero vaya de ningún otro país, especialmente de África, a ellos ”, dijo Jada a South Sudan in Focus.

Un funcionario del Ministerio de Finanzas insiste en que Sudán del Sur no es responsable de los estudiantes que estudian en el extranjero en los dos países. Según Ocun Karlo, subsecretario de planificación del Ministerio de Finanzas de Sudán del Sur, los estudiantes varados en Cuba y Zimbabue no fueron a esos países con becas del gobierno de Sudán del Sur.