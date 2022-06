Esteban Rodríguez prevé un nuevo 11J en Cuba en cualquier momento (VIDEO)

El periodista independiente y exprisionero político cubano Esteban Rodríguez, exiliado en Estados Unidos, en visita este jueves a los estudios de Radio Televisión Martí, habló sobre diferentes aspectos de la realidad cubana, y dijo que un nuevo estallido social en la isla es inminente.

Rodríguez explicó haber llegado al sur de la Florida en los días previos a la Cumbre de las Américas, para “poder organizarme con mis amigos lo que íbamos a estar promoviendo en la Cumbre y, nada, me instalé aquí, en Miami”.

El comunicador expresó, entre otros aspectos, la necesidad imperante de “unirnos, más que todo, en una sola lucha, que es que siga levantando la voz el pueblo, apoyar al pueblo de Cuba y prepararse para otro 11 de julio, que está al venir”, aseguró.

De acuerdo con Rodríguez, los síntomas de un nuevo levantamiento popular se hacen evidentes “con las protestas que están pasando ahora mismo, en la Universidad de Camagüey ayer, y en Cienfuegos también”.

Sobre el hecho de que tras las protestas populares del 11 de julio, la represión desatada por el régimen contra los manifestantes y el exilio forzoso al que fueron obligados algunos activistas, continúen en la isla las demostraciones públicas de descontento popular como la de Amelia Calzadilla, la joven madre que estalló a través de Facebook y cuya “directa” se hizo viral en pocos minutos, el periodista independiente señaló:

“Indiscutiblemente, el día 11 de julio el que salió a las calles fue la sociedad civil; fue el pueblo de Cuba, no fueron los opositores, fue el pueblo de Cuba. Ahora, que se unieron los opositores al pueblo, ¡por supuesto!, apuntó Rodríguez.

“Pienso”, añadió, “que el estallido social viene de ahí, de esa madre como Calzadilla, que no tiene comida para darle a sus hijos, que no tiene con qué pagar la corriente… Esas madres, como mi mamá misma, que me decía que estaba largas horas para coger un poco de pollo nada más. Es el pueblo, sin corriente durante más de 12 horas. Ya el pueblo de Cuba no aguanta más, ya la sociedad está a punto del estallido nuevamente”.

Rodríguez se refirió también a su reciente conversación con su amigo, el rapero prisionero político Maykel Castillo Pérez "El Osorbo", que enfrenta una condena de 10 años de prisión, según la petición fiscal. "Él me decía algo: que estaba con las botas puestas y que se iba a morir con las botas puestas, y que estaba conectado".

Esteban Rodríguez, miembro del Movimiento San Isidro, fue detenido el 30 de abril de 2021 durante la conocida como “Protesta de la calle Obispo”, cuando junto a un grupo de jóvenes activistas intentaba llegar a la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del MSI, en esos momentos en huelga de hambre, y fueron interceptados y agredidos físicamente por la policía política del régimen.

(A partir de una entrevista de Carlos Ojeda para @martinoticias)