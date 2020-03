estamosconectados: Toma fuerza campaña por liberación de Luis Manuel Otero Alcántara

En medio de una intensa campaña que exige la liberación del artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien será sometido a un "juicio sumario abreviado", se supo la tarde del miércoles que lo estaban trasladando del Vivac, La Habana, al Centro de Detención de 10 y Aldabó.

Su pareja, la curadora de arte Claudia Genlui Hidalgo, pudo verlo tres minutos y entregarle útiles de aseo personal, de acuerdo con un mensaje publicado en Facebook por el grupo al que pertenece el artista, el Movimiento San Isidro.

El célebre pintor cubano Manuel Mendive, residente en la isla, manifestó su asombro por el hecho de que Otero Alcántara esté bajo arresto y vaya a ser sometido a cargos de “desacato agravado, ultraje a los símbolos patrios y daños a la propiedad”.

La reacción de Mendive ocurre mientras se multiplican en las redes sociales las muestras de solidaridad con Otero Alcántara a raíz de la carta abierta escrita por la artista, curadora e investigadora cubanoamericana Coco Fusco.

“No sabía nada”, dijo Mendive el miércoles desde La Habana entrevistado por la periodista de Radio Televisión Martí Ivette Pacheco. “Sí lo he escuchado a él y he visto las cosas que hace, interesantes; sí, como que no”, añadió, para luego comentar: “Ay, qué tontería”.

Más adelante dijo no haber "visto mucho sobre su obra” y preguntó dónde vivía Otero Alcántara, si en Cuba o en Miami, antes de asegurarle a la reportera que iba a documentarse sobre él.

“No le puedo decir mucho, pero lo que le puedo decir es que hay libertad, y el artista debe tener libertad de creación y decir lo que quiera”, declaró Mendive. “Yo puedo decir que el cielo es azul y usted puede decir que es rojo y el otro dice que es amarillo, y aceptarlo todo, porque si se hace con dignidad y con amor y con talento, es para aplaudirlo, ¿no?”

Los integrantes del Movimiento San Isidro emprendieron la campaña #estamosconectados, una convocatoria a todos los artistas, activistas y a todas las personas dentro y fuera de Cuba dispuestas a mostrar su solidaridad y a levantar su voz.

“Porque no es una situación solamente de Luis Manuel Otero Alcántara”, le dijo a Pacheco la actriz Iris Ruiz, que forma parte del grupo. “Es que todo el sistema judicial cubano está violentando a los ciudadanos y las ciudadanas. El sistema completo está en contra de los ciudadanos cubanos”, dijo.

La convocatoria para llevar adelante la campaña trasciende las redes sociales.

“Pueden utilizar la calle, los espacios públicos cubanos, sus propias casas; filmarlo, subirlo o no subirlo, hacerlo físicamente; como quieran”, declaró Ruiz. “Con las herramientas que encuentren, toda iniciativa va a ser bienvenida”.

Muchas de las muestras de solidaridad con Otero Alcántara pueden encontrarse en Facebook.

“!Cubanos, alcémonos a favor de la causa de Luisma antes que sea tarde!”, dijo el científico Ariel Ruiz Urquiola. “Madres de cubanos, únanse por la vida de uno de sus hijos valerosos y manifiéstense como puedan por su libertad. Recuerden que Luisma es inocente, y la mejor prueba es que el desgobierno cubano evitará violentamente el uso de cualquier dispositivo de filmación que pueda inmortalizar en las redes sociales los rostros de los mafiosos, porque quien las debe, las teme”.

La Fundación Fórum 2000, fundada en Praga en 1996 por el presidente Václav Havel, demandó la liberación del artista independiente y dijo que “apoya los esfuerzos del Movimiento San Isidro contra la opresión del régimen cubano”.

“Apresar al artista Luis Manuel Otero Alcántara puede ser una movida para desviar la atención sobre el caso de Ferrer”, dijo la actriz Lynn Cruz, y a renglón seguido hizo un reclamo: “Libertad para los dos”.

“Luis Manuel generalmente apoya casi todas las causas que tienen que ver con la reivindicación de derechos. Deberíamos ser recíprocos con él”, escribió el periodista Jose Raúl Gallego”. “No podemos naturalizar los atropellos de los que es víctima constantemente”.

“No podemos permitir que este artista vaya a la cárcel, es un abuso de poder y una injusticia. Eso va a ser muy lacerante y traumático para Luisma y peligroso para el desarrollo de la cultura cubana”, manifestó la artista Sandra Ceballos. “Tenemos que apoyarlo. No hay argumento posible --que no sea nuestro egoísmo-- para no hacerlo”.

La carta abierta de Coco Fusco

Entrevistada también por Pacheco, Coco Fusco recordó haber escrito sobre Otero Alcántara hace años, cuando ella preparaba un libro dedicado al arte del “performance” en Cuba y se refirió a él como uno de los artistas contemporáneos más importantes de la isla.

Lo calificó así, dijo Fusco, “por su trabajo de performance en la calle, por sus intentos de mezclar actitudes activistas con el arte”. Ahora todos sabían que este día en el que Otero Alcántara iba a ser juzgado se acercaba, subraya.

“Ellos llevan meses diciendo que lo van a llevar a la corte”, indica Fusco. “Entonces, desde el otoño del año pasado he estado tratando de solicitar videos de apoyo de varios artistas y curadores y críticos del mundo cubano, pero también a nivel internacional, porque Luis ha trabajado con curadores en Europa, en Canadá, en Estados Unidos”.

La idea, explica la artista e investigadora cubanoamericana, era dar la cara en un momento de mucha tensión, y “también para establecer que las declaraciones de la oficialidad cubana de que la comunidad artística en Cuba no reconoce a Luis Manuel como un artista, de que él no tiene aval artístico, no es verdad”.

Sus compañeros de clase, otros miembros de la comunidad artística en Cuba y expertos del mundo del arte fuera del país sí reconocen su estatus con un perfil bastante desarrollado y con una carrera bastante desarrollada, asegura Coco Fusco.

“El primer intento de crear apoyo se enfocaba en esa contradicción entre lo que piensan los artistas y lo que dice el Estado”, explica. “Empezamos en octubre y esos videos siguen circulando en las redes. Pero cuando estábamos solicitando ese apoyo, es verdad que muchos sí se prestaron, pero también hay otros que no se prestaban".



Y no era porque no estuvieran de acuerdo: era por miedo, dice la investigadora.

“Porque tienen miedo de hablar, porque tienen miedo de perder algo: de perder prestigio, de perder el derecho de viajar; algunos que estaban [fuera de Cuba] temían hablar porque decían que no iban a poder volver a Cuba si hablaban a favor de Luis”.

Se unieron el hostigamiento que sufrió en una reciente visita otro artista, Juan Sí González, a quien la Seguridad del Estado le impidió hacer una presentación en la casa de Tania Bruguera, y la explosión de interés por la censura a un documental sobre Mike Porcel.

“Y también saber que el caso de Luis ya había sido trasladado de la Unidad [policial] a la fiscalía, y que eso implicaba que la fecha límite para hacerle el juicio iba a ser el 1ro de marzo, eso fue lo que me condujo a escribir la carta abierta, sabiendo que quedaba poco tiempo, y que si íbamos a lanzar otro intento de apoyar a Luis tenía que ser ahora”.

Por eso escribí la carta, manifiesta Fusco. Dice estar muy contenta con la respuesta que tuvo después que ella la publicara en Facebook y fuera reproducida en numerosos medios digitales.

“El gobierno cubano no está acostumbrado a escuchar la voz de su gente: solamente se escucha a si mismo y a los miembros del Partido [Comunista], que van a reflejar los puntos de vista de la oficialidad”, declara Fusco. “Entonces lo que queremos es que escuchen las voces de los otros, tanto los que viven afuera como los que están adentro”.