Estados Unidos sobrepasa el millón de casos por COVID-19

Los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins revelaron que los contagios por COVID-19 llegaron a los 1,003,625 este martes en Estados Unidos.

Esta cifra convierte al país en el primero en el mundo en casos positivos por coronavirus y representa un tercio del total global, además de haberse duplicado en 18 días la cifra.

La Universidad también registra que la nación americana tiene los números más altos de muertes, con más de 56 mil, mientras que a nivel mundial se registraron más de 200 mil.

Un millón de casos de coronavirus, mientras los estados anulan las restricciones ...



El asesor económico del presidente Donald Trump pronosticó una tasa de desempleo de más del 16% para abril, mientras muchos estadounidenses están molestos por órdenes de quedarse en casa.

Alrededor de una docena de estados intentan reiniciar sus economías a pesar de la falta de pruebas de virus a gran escala.

Los expertos en salud pública han advertido que un retroceso prematuro de las políticas de distanciamiento social podría causar un aumento en las nuevas infecciones.

Según un recuento de Reuters, más de 56,500 estadounidenses han muerto de COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus, con un promedio de alrededor de 2,000 por día este mes.

Se cree que el número real de infecciones de EE. UU. es mayor que el número confirmado de casos, y los funcionarios estatales de salud pública advierten que la escasez de trabajadores y materiales capacitados tiene una capacidad de prueba limitada, dejando muchas infecciones sin registrar.

Alrededor del 30% de los casos estadounidenses han ocurrido en el estado de Nueva York, el epicentro del brote de Estados Unidos, seguido de Nueva Jersey, Massachusetts, California y Pensilvania.

Georgia, a la vanguardia de los estados que reabrieron negocios, el lunes permitió cenar en restaurantes por primera vez en un mes.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo el lunes que dejaría expirar la orden de permanencia en el hogar del estado y que comenzará a permitir reabrir negocios, incluidos restaurantes y tiendas minoristas, en fases que comenzarán el viernes.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se reunió con Trump en la Casa Blanca y dijo que haría un anuncio el miércoles sobre cómo relajar las restricciones en su estado. DeSantis dijo que revisaría el informe del grupo de trabajo de su estado antes de hacer su anuncio.

Los gobernadores de otros estados, incluido Nueva York, han pospuesto las restricciones de flexibilización por temor a que puedan alimentar una segunda ola de infecciones.

"Todo el mundo habla de reapertura. Lo entiendo", dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y agregó que cualquier decisión no debe tomarse en función de la política o las emociones o en reacción a las protestas.

"Queremos reabrir, pero queremos hacerlo sin infectar a más personas o abrumar el sistema hospitalario", dijo Cuomo en su reunión informativa diaria, y agregó que el número de muertos de su estado había aumentado en 335 en el último día.

La Cámara de Comercio del país, el principal grupo de presión para el sector empresarial, pidió consistencia entre los gobiernos federales, estatales y locales para reabrir la economía, pero rechazó que las pautas de salud pública se conviertan en regulaciones que podrían perjudicar a las empresas mientras intentan reiniciar.

74,000 es el pronóstico de muertes de Estados Unidos

El modelo de la Universidad de Washington, a menudo citado por los funcionarios de La Casa Blanca y las autoridades estatales de salud pública, revisó su número proyectado de muertes por coronavirus del país.

Este modelo pronostica más de 74,000 decesos para el 4 de agosto, en comparación con su pronóstico anterior de 67,000.

El Instituto de Mediciones y Evaluación de la Salud de la universidad anunció el lunes por la noche que la cantidad de muertes en Estados Unidos causadas por el virus no disminuiría tan rápido como se había proyectado previamente después de alcanzar un pico diario el 15 de abril con alrededor de 2,700.

Si bien la mayoría de los estados parecen haber superado sus picos en la pandemia, entre ellos, Hawai, Mississippi, Texas, Wyoming, Utah, Nebraska y Dakota del Norte, podrían experimentar sus picos ahora o en las próximas semanas, indicó el modelo.

El número de estadounidenses que buscan beneficios de desempleo en las últimas cinco semanas se ha disparado a 26.5 millones, lo que subraya el impacto económico de la pandemia.

Chuck Schumer, el principal demócrata del Senado, dijo el martes que los gobiernos estatales y locales se verán obligados a hacer despidos "masivos" si el Congreso no actúa pronto para proporcionar asistencia financiera para ayudarlos a lidiar con los costos de abordar la pandemia.

En otra señal del impacto de la pandemia en el funcionamiento de la nación, la Cámara de Representantes de Estados Unidos no volverá a Washington la semana próxima como estaba planeado, dijo el martes el líder de la mayoría, Steny Hoyer.

Hoyer dijo que los líderes de la Cámara recibieron una advertencia del médico de la cámara de que existe un riesgo para la salud de los legisladores en medio de un número cada vez mayor de infecciones en la capital de Estados Unidos.

La mayoría de estadounidenses evitará deportes o eventos sociales hasta que haya vacuna contra el COVID-19

Menos de la mitad de los estadounidenses planean acudir a eventos deportivos, conciertos, salas de cine o parques de entretenimiento cuando éstos reanuden las actividades hasta que exista una vacuna autorizada contra el coronavirus, de acuerdo a un sondeo de opinión de Reuters revelado el martes.

La estimación incluye a las personas que han acudido a este tipo de eventos en el pasado, una señal clave para las industrias de deportes y entretenimiento que esperan retomar sus negocios, paralizados como parte de las restricciones por la pandemia.

Solo cuatro de cada 10 estadounidenses que siguen los deportes ávidamente o asisten a eventos culturales, de entretenimiento o a parques de atracciones, dijeron que retomarían estas prácticas si es que son autorizadas antes de que esté disponible una vacuna en el mercado, indicó el sondeo.

Otros cuatro de cada 10 consultados dijeron que están dispuestos a esperar, incluso si la vacuna se tarda más de un año en ser desarrollada.

El resto de los encuestados dijo "no estar seguro" qué hacer o que podrían no volver a asistir jamás a este tipo de eventos.

"Solo porque les dicen que pueden volver, hasta que la gente se sienta del todo segura (...) no van a volver", dijo Victor Matheson, especialista en la industria del deporte del College of the Holy Cross en Massachusetts.

"Vamos a ver los juegos por entretención y no te vas a entretener si no estás pensando qué jugador va a batear la pelota sino en quién tose o estornuda", remarcó.

Aunque se están desarrollando en el mundo hasta 100 potenciales vacunas, los científicos proyectan que su venta en el mercado podría tardar hasta 18 meses.