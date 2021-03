Estados Unidos, el mayor exportador de pollo a Cuba

La joven activista Mileydi Salcedo fue detenida violentamente por la policía cuando se dirigía a La Habana a llevarle alimentos a unos familiares que estaban enfermos de COVID-19.

Los agentes policiales la detuvieron porque no tenía su licencia de conducir. El arresto de este jueves quedó grabado en un video.

“Estoy en la unidad de Aguilera, me quieren detener por gusto, no he hecho nada. Tengo a mi familia completa con COVID-19, mi hermano (...) viene para llevarle las cosas a mi familia y la Policía Nacional de Cuba, que está para proteger al pueblo, me quiere detener a mi”, expresó la joven.

Salcedo le dijo al agente de la PNR que si iba a ser detenida, tenía que ser por una mujer, a lo que el policía reaccionó tomándola por el brazo para detenerla.

“Oficial no me toque, busque a una mujer. No me toque. Suélteme oficial. No me toque. Con violencia no”, repetía la joven al momento de la detención.

Después de estar en la estación de Aguilera, la joven informó que finalmente pudo llevarle la comida a su familia. “Gracias a mi hermano pude entregar las cosas a mi hermana en estado. Ya estamos en la calle gracias a dios, gracias también a todos los que me escribieron y se preocuparon. Esto es Patria y Vida”, escribió la joven en sus redes sociales.