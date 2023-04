Esposa de Samuel Pupo Martínez apela a negativa de libertad condicional para el preso del 11J

Veinte días hábiles tendrá que esperar el preso político Samuel Pupo Martínez para conocer la respuesta a una apelación interpuesta a su favor tras negársele la libertad condicional.



Su esposa, Yuneisy Santana, dijo a Radio Martí que las autoridades de la prisión de Agüica, en Matanzas, argumentan que la negativa se debe a una indisciplina de Pupo Martínez al exigir atención médica.



“No sé si fue una súplica o una apelación que presenté a la respuesta que me dieron de la libertad condicional de Samuel, el miércoles pasado, donde me dicen que se la negaron por un año por un informe de indisciplina que tiene”, señaló Santana.

La esposa del preso político explicó que dicho informe de indisciplina contra su esposo se debe a que Pupo Martínez "pidió atención médica; desde la celda empezó a gritar porque no lo atendían y tenía un dolor en el pecho", relató.



Santana cuenta que alegó en la apelación no estar de acuerdo con la razón por la cual se le aplaza la libertad condicional al prisionero político “porque eso no es una indisciplina, es un derecho la atención médica”.

“Primero yo la entregué (la apelación) en el municipio, en Cárdenas, y me dijeron que no, que eso tiene que ser en la Sala Tercera en la provincia, Tribunal Provincial en Matanzas. Me dirigí a la provincia y me dijeron que en veinte días me daban respuesta; veinte días hábiles, Yo no me voy a quedar callada, porque no voy a aceptar esa respuesta”, afirmó Santana.



Samuel Pupo Martínez, de 48 años, está condenado a tres años de cárcel por manifestarse en Cárdenas, Matanzas, durante las protestas populares que se extendieron por toda Cuba el 11 de julio de 2021.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)