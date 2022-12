Esposa de preso político en Kilo 7 alarmada por su precario estado de salud

El preso político Fernando Vázquez Guerra, tras permanecer ingresado por dengue, vuelve a ser llevado a celda de aislamiento en la prision Kilo 7, en la provincia Camagüey.



Su esposa, Anicia Manresa Rivero, declaró a Radio Martí estar muy preocupada porque, desde el 22 de diciembre en que lo visitó y lo vio físicamente muy debilitado, no ha tenido más noticias, ni siquiera una llamada telefónica.



“Desde el día 22, que tuvo pabellón, yo no he sabido más nada de él, porque no le dan un teléfono para que me llame y entonces yo estoy preocupada por el estado de saludo que él tiene porque él está enfermo”, expresó la mujer.



Manresa Rivero precisó que el opositor está confinado en celda desde el pasado 30 de noviembre y fue trasladado al “hospitalito” el 12 de diciembre al presentar “fiebre y dolores en todo el cuerpo, entonces, allá le ponen sueros y él lo que tenía era dengue. De ahí, lo vuelven a traer, el día 19, para Kilo 7, le dan pabellón y le dan visita, pero sigue en la celda”, manifestó.



“Dice Fernando, que allí donde él está en la celda, los mosquitos son grandísimos, pati rayados blanco; que no lo dejan dormir y así mismito, lo vuelven a traer, llevándolo al hospital, lo vuelven a traer para esa misma celda que es donde se encuentra ahora", dijo.

Antes de ser pasado a celda de castigo, el opositor había denunciado varios métodos de tortura que emplean en la cárcel contra los reclusos, entre ellos, los denominados el potro y la crucifixión y además llamó la atención sobre otros abusos contra la población penal. Su denuncia llegó a varios medios en EEUU, como Radio Televisión Martí y la cadena Univisión.



La denuncia de Fernando Vázquez identificaba a las víctimas y a los responsables, y también detallaba los métodos de los abusos.

“Yo estoy en el destacamento 2 en Kilo 7. Aquí están torturando personas. Voy a dar nombres: un preso conocido como Percherón, otro conocido como Burberry, otro que es de la provincia de Ciego de Ávila que se llama José Luis Cuellar Rodríguez, otro de la provincia de Las Tunas que se llama Ramón Ernesto Ricardo Parra y torturaron, esposado en una cama conocida como El Potro, al preso Adalberto Sánchez Ramos ... Los responsables de esta tortura son el Jefe de Unidad capitán Leonardo, este tiene el apelativo 'El Tailandés' porque golpea a los presos hasta con los codos y el jefe de Orden Interior conocido como 'El Mellizo'; también un guardia que pasa conteo que le dicen Hanoi y otro de apellido Medina", precisó en ese momento.

Los motivos por los que torturan es porque los presos se plantan pidiendo una mejor alimentación o que les revisen su expediente, porque están mal sancionados, relató Vázquez.



Fernando Vázquez Guerra, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Camagüey, se encuentra sentenciado a 1 año y 6 meses por los delitos de resistencia y desacato.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)