Esperan que acusados por sedición en La Güinera sean condenados por un delito menor

Familiares de los ocho manifestantes del 12 de julio de 2021 en La Güinera, que fueron a juicio el viernes en el Tribunal Provincial de La Habana, dijeron este sábado a Radio Televisión Martí que tienen esperanzas de que el delito de sedición por el cual se les acusa sea cambiado por uno menor.

Norabel Herrera Cabrera, madre de Yurién Rogelio Méndez Herrera, confía en que los abogados defensores lograrán que sean procesados por el delito de desorden público.



Herrera Cabrera declaró que sus esperanzas se deben a que en su opinión los abogados hicieron muy buen trabajando defendiendo a los jóvenes.



"Todos los abogados se batieron ahí para volver a cambiar este término de que no habían pruebas para tratarlos por sedición. Ese fue el primer enfoque que tuvieron", aclaró.

La madre del joven apresado cuatro meses después del histórico levantamiento popular insistió en afirmar que la defensa de los enjuiciados alegó que no había ninguna prueba de agresión, ni siquiera de que los jóvenes estaban "tirando piedras".

Además, agregó que aunque la Fiscalía mostró como prueba un video que mostraba a un joven tirando piedras, fue imposible determinar si este era uno de los acusados.



"Pienso que mi hijo va para la calle, al igual que los muchachitos que estaban ahí (...) porque al final no tenían pruebas de que iban a tomar la Unidad del Capri", dijo la mujer.



Según las conclusiones provisionales, los imputados “decidieron acatar las reiteradas exhortaciones divulgadas por las redes sociales, que incitaban al pueblo de Cuba a manifestarse violenta y simultáneamente en diferentes localidades y desconocer la autoridad de instituciones estatales cubanas, con el propósito de alterar el orden socialista”.



También el documento del órgano acusador señala que los acusados junto a cientos de personas, incluyendo a varias que ya fueron juzgadas, “determinaron integrarse y formar una turba, que replicara la convocatoria entre las personas que encontraban a su paso, a los que le solicitaron se sumaran a ellos, actos con los que pretendían formar una mayoría, para aparentar que existía un estado de inconformidad generalizada que apoyara sus reclamos”.



La madre del joven, encarcelado en el Combinado del Este al encontrarse en prisión provisional, explicó que en su opinión, los 15 años que está pidiendo la Fiscalía van a disminuirse, si el Tribunal determina enjuiciar a los jóvenes por el delito de "desorden público".



"No terminaron de dictar la sentencia, la sentencia se la van a entregar a los abogados y entonces él (abogado) me citará y me llamará para saber en qué quedó el juicio o qué sentencia dictaron", añadió.



Además de Méndez Herrera fueron enjuiciados Yimmy Yak Mena Nuviola, Luis Alberto López Marrero, Ihazmell Hernández Montoto, Yosandri Mulet Almarales, Alejandro Rodríguez Chávez, Agustín Jonathan Vargas Díaz y Aldo Delgado Romero.



La Fiscalía solicitó para siete de ellos penas de entre 11 y 15 años. En conjunto, las sanciones pedidas acumulan 95 años.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado el ensañamiento contra los manifestantes de La Güinera, uno de los barrios más pobres de la capital, donde fueron apresados y condenados más de un centenar de personas. También han señalado que quienes presenciaron o filmaron el asesinato de Diubis Laurencio Tejeda, hasta el momento reconocido como la única víctima mortal de la represión policial de las manifestaciones del verano de 2021, han estado encarcelados desde entonces y han recibido altas condenas.

El cantante de 36 años murió el 12 de julio de un disparo por la espalda propinado por el subteniente de la policía Yoennis Pelegrín Hernández, quien quedó libre de cargos al argumentar que actuó en defensa propia.