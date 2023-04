Escala a organismos internacionales una denuncia por encarcelamiento de activista cubana

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el arresto de la activista camagüeyana Aniette González García, por publicar fotos en Facebook, envuelta en la bandera nacional en una performance artística.

“González es víctima incuestionable de una detención arbitraria que califica como acto ilegal y denunciable”, aseguró el Observatorio que más adelante advierte que es: “un enfrentamiento severo entre derechos humanos irrenunciables, como el de libertad de expresión, libre creación y pensamiento, y la respuesta coercitiva del Estado cubano”.

La organización, asentada en Madrid, exigió el sobreseimiento libre, total y definitivo del proceso penal.

“Es concluyente que no puede haber detención donde no hay delito, no hay certeza de pruebas concretas, no hay evidencia de evasión de la justicia y no hay repercusión ni lesión social”, recalcó la entidad en su texto entregado a la ONU y a la CIDH, que también fue enviado al Tribunal Supremo de Cuba.

González García se sumó a la iniciativa “La bandera es de todos”, que tiene como meta resaltar la prisión arbitraria que sufre el creador Luis Manuel Otero Alcántara, por el uso artístico de la enseña nacional.

Las autoridades policiales la apresaron el 23 de marzo y le imputaron un delito de “ultraje a los símbolos nacionales” por lo que podría ser sancionada a cinco años de privación de libertad, de acuerdo a las leyes cubanas.

Se encuentra, actualmente, en prisión preventiva en el centro penitenciario Kilo 5 de la provincia Camagüey.

En su denuncia ante los organismos internacionales, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó el “abuso de poder y una intención ejemplarizante de las autoridades en la decisión de arresto y en la prisión sostenida que sufre González.

“Es igualmente preocupante la institucionalización de acciones discriminatorias por razones de odio político y el consiguiente trato desigual ante la Ley, puesto de manifiesto”, indicó el OCDH y recordó que, por actos similares, el propio Miguel Díaz-Canel, dirigentes políticos y diversos artistas “no han sido objeto de acoso institucional ni de denuncia policial de oficio”.