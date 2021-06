Entre multas, colas y escasez de alimentos los cubanos no ven el fin de la crisis por el coronavirus

La situación del COVID-19 en Cuba no mejora, en medio del incremento de multas a la población, las aglomeraciones de personas para comprar los escasos alimentos disponibles, el faltante de medicamentos en farmacias y hospitales, las pésimas condiciones en los centros de aislamiento y las limitaciones en el transporte y el abasto de agua, dijeron a Radio Televisión Martí cubanos residentes en varias provincias del territorio nacional.

Hoy se cumple el plazo de 72 horas para el pago de sendas multas por el monto total de 2 mil pesos en moneda nacional, impuestas en San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río, al matrimonio compuesto por Aimé Ascuy Espinosa y Osmani Poveda Hernández, por haber salido a la calle para comprar alimentos sin el salvoconducto.

De abuso por parte del Jefe de Sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), calificó Ascuy Espinosa lo ocurrido.

“Mil pesos aquí en estos momentos como está la situación en el país, es algo muy duro, todos los precios de los alimentos esta alterados”, apuntó la campesina.

Mientras que Poveda Hernández asegura que no pagará la multa.

“Ellos me dijeron que sí no la pago me enviarán para los tribunales, entonces que me lleven preso, porque yo no tengo dinero para el pago de la multa”, aseguró el tabacalero.

También en la capital cubana, desde el municipio de San Miguel del Padrón, el invidente Eduardo Lázaro Ceijas Falcón señala que la atención a los discapacitados en medio de la pandemia es horrible.

“Cada 10 personas normales en las colas, compra un discapacitado, es decir los inválidos, ciegos, horas y horas bajo el sol y sin alimentarse, y muchas veces se tienen que ir con las manos vacías”, apuntó Eduardo.

Desde el poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, Annia Zamora señala los problemas en el área de la salud.

“Aquí en ningún hospital hay condiciones, en las farmacias no entra nada, ni antibióticos hay”, describió la comunicadora.

En Santa Clara la falta de alimentos toca fondo, cuenta el opositor Guillermo del Sol.

“La libra de arroz en la ciudad vale 50 pesos y no hay proteínas, lo que venden por la libreta de racionamiento mensualmente, todavía aquí no han dado nada”, comentó.

El cuentapropista José Carlos Fernández, desde Ciego de Ávila, señala que el hospital provincial Antonio Luaces Iraola está aislado por un incremento de los casos de Covid-19 allí internados, mientras sigue el secretismo sobre la situación por parte de la prensa estatal y los funcionarios del gobierno.

“No hay medicamentos, tienes que comprarlos por la calle en la bolsa negra, cuando los encuentras. De hambre se está muriendo el pueblo de Ciego de Ávila”, alertó.

Henry Couto Guzmán, miembro de organización opositora Unión Patriótico de Cuba (UNPACU), afirma que no solo hay faltante de medicamentos y alimentos, también llevan seis meses sin transporte público en la provincia, y hay comunidades sin agua potable.

“En la comunidad de Honduras, después del poblado de Jamaica, allí llevan seis meses sin agua más de 10 mil personas, y los residentes de Caimanera, para viajar a la ciudad de Guantánamo, tienen que pagar 500 pesos para poder acudir a un turno médico, porque no hay transporte”, contó el activista.

Y desde Alquízar, la activista Diasniurka Salcedo concluye: “Lo primero es que no hay alimentos, lo segundo es que no hay medicinas y lo tercero es que no se adquieren si uno no va a las colas, porque no hay otra manera de adquirirlos”, aseguró la joven.

Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este martes 1,057 casos nuevos de Covid-19 y 7 fallecimientos a causa de la enfermedad, elevando a 143,323 el total de contagios y a 965 el número de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado.

Según el Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 26,032 pacientes, de los cuales 5,963 son casos activos.

La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos con 491, seguida de Santiago de Cuba con 125, Mayabeque con 59 y Holguín con 54, respectivamente.