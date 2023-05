Engañoso: “En caso de que la contraofensiva de las FFAA ucranianas fracase, Kyiv perderá el apoyo de Occidente”, NYT

Los autores de este material tan sólo reflexionan sobre que por la falta de una victoria decisiva, la ayuda a Ucrania por parte de Occidente puede debilitarse por un tiempo, mientras se ejercerá cada vez más presión sobre Kyiv. Sin embargo, los periodistas también subrayan que los aliados occidentales podrán suministrar de nuevo armas suficientes a Ucrania a principios de 2024, cuando produzcan la cantidad necesaria de municiones para hostilidades intensivas.



El artículo de NYT titulado “En la ofensiva primaveral de Ucrania hay mucho en juego en el futuro de la guerra” («Ukraine’s Spring Offensive Comes With Immense Stakes for Future of the War«) no trata de que un hipotético fracaso del contraataque ucraniano llevará a la negativa de Occidente a seguir ayudando a Ucrania. Los autores de este material tan sólo reflexionan sobre que por la falta de una victoria decisiva, la ayuda a Ucrania por parte de Occidente puede debilitarse por un tiempo, mientras se ejercerá cada vez más presión sobre Kyiv para que inicie las negociaciones de paz con la Federación Rusa. Sin embargo, los periodistas también enfatizan que Occidente podrá armar Ucrania de nuevo ya a principios de 2024, cuando la producción interna de los países socios proporcionará una suficiente cantidad de munición para las intensas batallas.

Los autores de NYT ponen hincapié en la futura ofensiva previsible de las FFAA de Ucrania y sus perspectivas, reflexionando sobre las futuras estrategias de ambos bandos en caso de éxito o fracaso de la campaña militar de Ucrania.

«Los socios estadounidenses y los de la OTAN han suministrado gran cantidad de artillería y municiones a Ucrania para la futura batalla, y ahora, los funcionarios que esperan que el suministro dure mucho tiempo, un cambio con respecto a hace dos meses, cuando las armas solo estaban llegando, y los funcionarios estadounidenses estaban preocupados de que se agotaran los suministros», escribe NYT.

Es más, el artículo también menciona al ministro de Defensa de Gran Bretaña, Ben Wallace, que durante su visita a Washington, dijo a los periodistas que era optimista sobre las perspectivas de la guerra. Wallace enfatizó que, en su opinión, “entre este año y el próximo, Ucrania seguirá ganando impulso”. Por lo tanto, queda claro que, incluso en caso de una contraofensiva “fallida”, el apoyo de Occidente no se detendrá.

Del artículo también se deduce que el principal problema para suministrar todas las armas necesarias al ejército ucraniano es el tiempo para fabricar municiones y equipos militares, cuyas existencias ya están prácticamente agotadas, especialmente entre los aliados europeos de Ucrania. Precisamente esta es la razón principal con la que explican los autores la hipotética pausa en el suministro masivo de armamento para las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta el próximo año una vez lanzado el contraataque.

“Quedan serias preguntas sobre el suministro de artillería y otras municiones a Ucrania. Las reservas de misiles antiaéreos y proyectiles de artillería necesarios para apoyar cualquier ofensiva y defenderse de los ataques aéreos rusos podrían ser peligrosamente bajas si las fuerzas de Kyiv continúan consumiendo municiones al ritmo actual. Una vez finalizada la ofensiva, hay pocas posibilidades de que Occidente pueda recrear las reservas que ha acumulado para una futura contraofensiva de Ucrania en un futuro cercano, porque los aliados occidentales no tienen suficientes reservas para extraer [estos recursos] y la producción nacional no podrá llenar el vacío hasta el próximo año, dicen los expertos”, informan los observadores de la publicación estadounidense.

El artículo del NYT también menciona que es Putin, quien considera que el tiempo es su principal aliado en la guerra contra Ucrania. Los autores del material enfatizan: «Putin cree que finalmente saldrá victorioso, cuando disminuya el apetito de Occidente por apoyar a Ucrania». Sin embargo, al comprender las intenciones del presidente ruso, tanto los políticos estadounidenses como los europeos han enfatizado repetidamente que continuarán apoyando a Ucrania no sólo en caso de que las ofensivas tengan éxito, sino “tanto como sea necesario”. Así, en su discurso a los parlamentarios de los países miembros de la Alianza, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, enfatizó la necesidad de apoyar a Ucrania tanto como sea necesario. Durante su alegato en la Comisión Europea en Bruselas, el Secretario General dijo que los aliados de la OTAN deberían estar listos para brindar apoyo a Ucrania durante un tiempo prolongado.

De este modo, la narrativa sobre la rápida detención de la ayuda militar a Ucrania por parte de sus socios es una de las claves de la propaganda rusa, ya que esto es exactamente lo que esperan los líderes políticos de la Federación Rusa.