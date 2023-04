Engañoso: EEUU planea enviar tropas a Ucrania incluso antes del final de la guerra, creando un análogo de la OTAN, Foreign Affairs

La narrativa de que la OTAN o EEUU supuestamente planean «ocupar» Ucrania es un elemento básico de la propaganda del Kremlin. Explicamos el por qué.



Se trata de un artículo de los analistas Lise Morjé Howard y Michael O’Hanlon publicado en la revista Foreign Affairs el 20 de marzo de 2023 bajo el título «The Case for a Security Guarantee for Ukraine». En su publicación, los investigadores reflexionan sobre nuevos mecanismos de seguridad capaces de evitar una nueva guerra de Rusia contra Ucrania y garantizar la paz a largo plazo con Moscú en el futuro.



Los autores de la publicación consideran que una de las posibles vías es la creación de una nueva alianza de defensa, por ejemplo, la Comunidad de Seguridad Asiática Atlántica (AASC – por sus primeras siglas en inglés), que podría incluir a miembros de la Alianza del Atlántico Norte, Ucrania, sus aliados y otros estados neutrales. Es más, Lise Morjé Howard y Michael O’Hanlon señalan que Rusia debería tener derecho a unirse a la AASC una vez caído el régimen de Putin y el país liderado por un nuevo gobierno democrático.



Los propósitos de la alianza AASC deben ser “el fortalecimiento de las capacidades de defensa de Ucrania” y “la prevención de cualquier resurgimiento de la agresión imperialista rusa”. “Las fuerzas internacionales reforzarán la capacidad de defensa de Ucrania y tratarán de contener cualquier tipo de renacimiento de la agresión imperialista rusa bajo el mando de la AASC. La misión de estas fuerzas no consistirá en derrotar a Rusia, sino en proteger la inviolabilidad de las fronteras internacionales”, enfatizan los autores del concepto.



Los analistas estiman que en una perspectiva a corto plazo la AASC puede controlar y legitimar la presencia de tropas de los miembros de la alianza en el territorio de Ucrania. Dichas tropas, tanto de los países de la OTAN, como de los que no forman parte de la Alianza, deberán llevar un control sobre las actividades del ejército ruso, ayudar a instruir a las FFAA de Ucrania, contribuir en la desmovilización, supervisar cualquier acuerdo de paz futuro y “actuar como cable trampa para evitar nuevas agresiones rusas”. “Esta misión podría ser asumida por un oficial que no forme parte de la OTAN, tal vez de India u otro país que se considere neutral, pero tendría que incluir tropas estadounidenses”, están convencidos los autores del concepto. Lise Morjé Howard y Michael O’Hanlon subrayan que la presencia de tropas internacionales en Ucrania tiene sentido, mientras Rusia tenga un comportamiento hostil.



Dicho de otro modo, no hay ningún llamamiento a “enviar tropas de los países occidentales al territorio de Ucrania para poner fin al conflicto». Los analistas de Foreign Affairs barajan uno de los posibles escenarios para garantizar la seguridad en la región, tras el fin de la guerra y la firma de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.



Los autores de la publicación consideran que el debate sobre la nueva visión de la seguridad en la región y las medidas de posguerra para contener a Rusia “debe comenzar ahora para que los conceptos puedan discutirse y desarrollarse antes del inicio de las negociaciones entre Ucrania y Rusia”. “Los temas son demasiado complejos como para improvisar en el acto el cómo y el cuándo del comienzo de las negociaciones de paz. Además, una nueva visión de seguridad puede mejorar las perspectivas de paz al mostrar cómo se protegen y se respetan los intereses fundamentales tanto de Ucrania, como de la Rusia posterior a Putin (…) Poner fin a esta guerra requerirá una visión clara y convincente de una nueva arquitectura de seguridad en la región, que deberá estar lista para el momento en que haya una oportunidad de dejar de disparar”, dice la publicación.