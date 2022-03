Encarcelan a opositor que apoyó a familiares de los detenidos de La Güinera

El opositor José Diaz Silva, quien había sido amenazado por agentes policiales por su apoyo a las familias de manifestantes del 11 de julio en el reparto La Güinera, podría quedar en prisión luego de una detención el miércoles cuando salía de su vivienda, en Boyeros, La Habana.

Su esposa, la Dama de Blanco Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martí que se trata de la revocación de su sentencia de dos años de trabajo correccional sin internamiento, que cumplía por el delito de “amenaza”.

El líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) fue detenido al salir de su casa junto al vicepresidente del MONR, Mario Alberto Hernández Leyva, a quien la policía política permitió marcharse.

Díaz Silva fue llevado a la estación policial de Santiago de las Vegas, según su esposa, quien supo la noticia por una llamada telefónica que le hiciera Hernández Leyva.

El vicepresidente de MONR se dirigió a la estación de la policía de Santiago de las Vegas, donde le comunicaron que a Silva “se lo habían llevado para (la Unidad) de El Cotorro”.

“Sobre las 7 de la noche, me llaman por teléfono y es Silva desde la PNR del Cotorro y me dice: ‘el tribunal decidió hacerme el cambio de medida, me van a llevar mañana para prisión, tráeme aseo’, llamé a Mario Alberto y nos fuimos para la PNR del Cotorro”, manifestó la Dama de Blanco.

“Allí me explicaron que hoy lo iban a traer para Santiago de las Vegas, en Boyeros, no sé si es al tribunal para hacerle el cambio de medidas o si es a la PNR, en estos momentos, ya yo me encuentro por allí para averiguar, para recoger sus pertenencias y darle otras pertenencias”, agregó Esquivel.

“Él me dijo que se iba a plantar en huelga de hambre porque eso era una injusticia”, concluyó la esposa del opositor detenido.

Díaz Silva fue juzgado en julio de 2021 por el supuesto delito de amenaza, acusado por una vecina que irrumpió en su patio para robar unos plátanos de su cosecha.