En prisión preventiva la activista de Camagüey “Mambisa Agramontina”

En prisión preventiva se encuentra en estos momentos la activista Ienelis Delgado Cue, quien fue trasladada hacia la cárcel de mujeres Kilo 5, en Camagüey, confirmó su madre, Leticia Cue, a Radio Martí.



“No sé si fue el sábado o el domingo, pero ella está en la granja ya. Es el Kilo [Kilo 5] de mujeres; ahora, si es prisión preventiva, a esperar el juicio”, declaró la madre de la activista.



Delgado fue detenida el martes, 4 de abril, en su vivienda, en la ciudad de Camagüey, según las autoridades, por el delito de “desacato”.



“La oficial me dijo que sí, que el oficial Chávez la había acusado de “desacato” porque ella (Delgado Cue) lo llamó por teléfono y le dijo ‘esbirro’ y todas esas cosas. Eso es lo que yo sé hasta ahora”, dijo la señora.



Tras ser detenida, Ienelis Delgado, madre de una niña de 7 años, fue llevada a la sede de la Seguridad del Estado en Camagüey, conocida como Villa María Luisa, donde el sábado su madre la pudo visitar.

“Cuando la fui a ver, estaba toda la gente de la Seguridad del Estado, ahí no se puede hablar nada. La vi, le llevé la comida... Ella estaba en huelga de hambre, pero no puede ser, no estoy de acuerdo con eso, porque ella se va a morir, ella está operada de los riñones. Ella está ‘flaquitica’, está pesando 70 libras, una mujer que mide 1. 62, se está muriendo. Bueno, imagínate que no podía ni caminar”, relató la mujer, quien advirtió a su hija prisionera que “para luchar hay que estar fuerte”.

Este lunes, Delgado Cue se comunicó con su madre desde la cárcel para avisarle que el viernes tendrá visita familiar.

“Que le lleve jabón y esas cosas. El viernes, entonces podré hablar con ella, y que me explique las cosas como son... Llevarle ropa blanca, porque no se va a poner ropa de preso. Ella no quiere ceder y sigue en la misma posición”, argumentó la señora.



Antes de ser arrestada, Ienelis Delgado, conocida en redes sociales como Mambisa Agramontina, apoyó a la familia de Aniette González, la mujer de 43 años detenida el 23 de marzo en Camagüey por publicar en redes sociales fotos de su cuerpo cubierto con la bandera cubana, por lo que también cumple prisión preventiva en Kilo 5.



En su cuenta de Facebook, Delgado compartió fotos junto a la activista, a la que llama hermana, exigiendo su inmediata liberación.